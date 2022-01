Les actions indiennes restent inchangées, les pertes de HCL compensant les gains de l'automobile.

Les actions indiennes sont restées stables tôt lundi, la chute de 6% de la société informatique HCL Technologies, après des résultats trimestriels décevants, ayant contrebalancé les gains des valeurs automobiles.

L'indice NSE Nifty 50 a baissé de 0,01% à 18.253,90 à 0402 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a baissé de 0,04% à 61.186,83.

HCL Technologies a chuté de plus de 6 % et a été le plus grand perdant en pourcentage de l'indice Nifty 50 après avoir affiché une baisse de son bénéfice net trimestriel tard vendredi.

Les valeurs automobiles ont augmenté de 1,3 %, grâce à un bond de 3 % de Hero Motocorp, après que le fabricant de deux-roues a annoncé qu'il allait investir environ 56,6 millions de dollars dans la société de véhicules électriques Ather Energy.

Quatre des principaux gagnants de l'indice Nifty 50 étaient des valeurs automobiles, le constructeur automobile Maruti Suzuki India ayant grimpé de près de 3 % après avoir augmenté ses prix.