ULVAC, Inc. : Toujours du potentiel

Données financières JPY USD EUR CA 2021 179 Mrd 1 637 M 1 344 M Résultat net 2021 12 020 M 110 M 90,4 M Tréso. nette 2021 36 326 M 333 M 273 M PER 2021 18,8x Rendement 2021 1,76% Capitalisation 226 Mrd 2 075 M 1 696 M VE / CA 2021 1,06x VE / CA 2022 0,93x Nbr Employés 6 370 Flottant 98,8% Prochain événement sur ULVAC, INC. 29/06/21 Détachement de dividende final Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 5 863,57 JPY Dernier Cours de Cloture 4 580,00 JPY Ecart / Objectif Haut 40,8% Ecart / Objectif Moyen 28,0% Ecart / Objectif Bas 13,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Setsuo Iwashita Executive President & Representative Director Sadao Aoki Manager-Finance & Accounting Kazuya Saito Senior Executive Officer Norio Uchida Independent Outside Director Kozo Ishida Independent Outside Director