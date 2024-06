Ulvac Inc. est principalement active dans le domaine des équipements sous vide. La société opère à travers deux secteurs d'activité. Le secteur des équipements sous vide est engagé dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance d'équipements de pulvérisation, d'équipements de fabrication d'électro-luminescence organique (EL), d'équipements de fabrication de cellules solaires, d'équipements de dépôt de vapeur sous vide de type bobinage, de pompes à vide et d'instruments de mesure. Le secteur des applications sous vide est engagé dans le développement, la fabrication, la vente et la maintenance de matériaux cibles de pulvérisation, d'équipements liés aux systèmes de contrôle et d'équipements analytiques.