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UMALIS GROUP

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Umalis : Document AMF CP. 2022DD865406

07/10/2022 | 18:12
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2022DD865406

07 octobre 2022

- DD153627

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

EDERN SAS SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE personne morale liée à Christian PERSON, PDG

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : UMALIS GROUP

LEI : 969500JYL5Y41I8YGO57

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 05 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011776889

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.4000 Euro

VOLUME : 20.0000

PRIX UNITAIRE : 3.4000 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.4000 Euro

VOLUME : 120.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 06 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Access Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011776889

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.4000 Euro

VOLUME : 134.0000

PRIX UNITAIRE : 3.4000 Euro

VOLUME : 139.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.4000 Euro

VOLUME : 273.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Umalis Group SA published this content on 07 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 October 2022 16:11:07 UTC.


© Publicnow 2022
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