Umalis Group : Croissance soutenue +21% sur T1 par rapport à la même période en 2022

Depuis 2020, la croissance organique de Umalis Group se situe au-dessus de 30%. Le premier trimestre 2023 montre un sentier de croissance comparable aux 3 exercices précédents.

La croissance du groupe consolidé pro forma, non encore audité, du mois de mars 2023 par rapport à 2022 est de 12,45% à 1 409 965 € , contre 1 253 862 en mars 2022.

La croissance du 1er trimestre 2023 par rapport au 1er trimestre 2022 est de 21,21% soit 4 031 389 € contre3 325 891 € l'an dernier.

L'objectif de CA pour Umalis Group et ses filiales, à périmètre constant, est de 20 Millions d'euros sur l'exercice 2023, contre un réalisé de 15 002 742 € en 2022.

Dans l'hypothèse de l'acquisition de Missions Cadres par Umalis Group, l'objectif sera de 26 Millions d'euros.

Partenariat avec la marketplace de freelancing, Bizme.fr

En février dernier, Umalis Group a signé avec la plate-forme de freelancing, Bizme.fr, un accord de partenariat. Lancée en septembre 2022, la marketplace vise un public francophone africain et européen de plus de 10 millions de freelances;

Ce partenariat a pour objectif de recruter davantage de “portés” par Umalis Group et ses filiales tout en diminuant le coût d'acquisition. Le groupe de portage vise à améliorer sa visibilité et à offrit à ses salariés portés un espace d'opportunités. Le flux de visiteurs sur le site bizme.fr est actuellement compris entre 250 000 et 350 000 annuellement.

A propos du Groupe UMALIS

UMALIS GROUP SA est une société spécialisée dans le portage salarial à forte valeur ajoutée pour accompagner des experts souhaitant développer une activité professionnelle sécurisée en toute indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié.

Créée en octobre 2008 par Christian Person, UMALIS GROUP SA est cotée sur le Marché Euronext Access Paris et la bourse de Stuttgart /Mnémonique : MLUMG - Code ISIN : FR0011776889 / Contact :pdg@umalis.fr

https://www.umalis.fr

https://www.capeservices.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGtslJaaZmfGmZueaJdlbZKYmW+TxmHHbmnJyZNok5vGnZ5jnWpmmZnGZnBqmGxt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79377-ok_-mars-2023-_-communique-actusnews-1.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews