Umang Dairies Limited est une société basée en Inde, qui se consacre à l'achat de lait de vache, principalement dans l'État de l'Uttar Pradesh, à Gajraula. La société transforme le lait et fabrique divers produits à valeur ajoutée, tels que le fromage, le beurre, le ghee, la crème fraîche, le lait en poudre, le lait aromatisé, le lassi, le curd et d'autres. Les produits de la société comprennent White Magik Dairy Creamer, Umang SMP Skimmed Milk Powder, Umang WMP Whole Milk Powder, Umang Danedar Shudh Ghee, JK DAIRY STAR Premium Skimmed Milk Powder, Umang Butter Table Butter et Umang Dairy Creamer. Ses usines ont une capacité combinée de traitement d'environ 11,5 litres de lait par jour. La société dispose d'un réseau de service d'environ 800 distributeurs et 1,5 lac de détaillants. La société exerce ses activités dans un seul segment, celui des produits laitiers.

Secteur Transformation des aliments