Umanis S A : recrute 670 nouveaux collaborateurs en 2021

Umanis a construit son succès sur son expertise autour de la donnée et figure aujourd'hui parmi les leaders incontestés de ce marché en pleine explosion et au potentiel de croissance le plus

Eve Royer, Directrice des Ressources Humaines d'Umanis déclare : « après une année 2020 difficile mais durant laquelle Umanis a fait preuve de résilience en maintenant son volume d'activité et avec de belles signatures de clients en fin d'année, nous abordons l'année 2021 avec ambition, confiance et détermination. C'est pourquoi nous poursuivons nos campagnes massives de recrutement en nous concentrant sur notre cœur de métier, la data. Il s'agit de notre domaine d'excellence pour lequel nous disposons aujourd'hui d'une offre de compétences très large, sans doute la plus riche du marché. Nous avons ainsi une formidable carte à jouer pour accompagner les nombreux projets de transformation numérique qui se lancent dans toutes les entreprises actuellement. »

Les profils recherchés sont avant tout de haut niveau technique et intègreront les équipes Conseil et Delivery Data d'Umanis :

Géographiquement, Umanis ouvre 380 emplois en Ile-de-France et 270 dans les autres régions de France, ainsi que 20 postes en Suisse et au Luxembourg.

Levallois, le 11 janvier 2021 - Umanis (www.umanis.com), leader français en data, solutions métiers et transformation digitale, annonce le recrutement de 670 nouveaux collaborateurs dans ses différents services et dans toute la France en 2021.

fort sur le long terme. C'est pour cette raison que la société continue de capitaliser sur cet avantage concurrentiel fort en concentrant la majorité de son activité commerciale sur la data. L'objectif sera de continuer à remporter des contrats pluriannuels pour accompagner les besoins de massification de ses clients, fidéliser ses collaborateurs, et ainsi poursuivre le développement en France et à l'international.

Pour autant, les autres activités d'Umanis telles que le cloud (IaaS), le BPO, la production, l'EPM (via sa filiale Neonn) et le CRM, demeurent importantes et porteuses d'avenir. Des forces de vente spécialisées ont ainsi été créées pour les promouvoir de la façon la plus efficace possible auprès des directions métiers des entreprises clientes.

RSE : Umanis obtient le label Ecovadis Gold

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) fait partie intégrante de la stratégie de développement d'Umanis avec de nombreuses actions menées dans de multiples domaines (maîtrise des impacts environnementaux, égalité hommes/femmes, inclusion, diversité, mécénat de compétences…).

Umanis est ainsi fière d'annoncer avoir obtenu le statut Gold du label Ecovadis, le plus grand fournisseur mondial de notation de la durabilité des entreprises. Grâce à ses travaux menés ces dernières années, Umanis a vu sa note augmenter de 10% en 2020, la plaçant ainsi dans les 5% d'entreprises les plus performantes en matière de RSE, parmi les 65 000 notées par Ecovadis.

En novembre 2020, le magazine Le Point a également classé Umanis parmi les 250 entreprises les plus actives en matière de RSE en France.

