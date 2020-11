Umanis S.a. : Informations sur la cyberattaque

Depuis qu'Umanis a subi une cyberattaque le 14 novembre du rançongiciel Netwalker, tous les moyens ont été pleinement déployés pour assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais.

Grâce à une intervention immédiate des équipes techniques Umanis et d'experts en cybersécurité, l'attaque a été rapidement circonscrite.

Les opérations clients impactées ont progressivement repris dès la première semaine.

Tous les systèmes et équipements sont désormais pleinement fonctionnels et sécurisés.

Les investigations en cours permettront dans les prochains jours de compléter et d'affiner l'analyse sur les données exfiltrées, revendiquées par Netwalker.

Umanis s'engage à tenir informé rapidement et régulièrement, ses clients, collaborateurs, partenaires et les remercie pour leur confiance et leur soutien.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 219 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

