Données consolidées non auditées en M€ - Normes IFRS 2021 2020 Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 60,2 61,2 -1,6% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 60,7 50,7 +19,7% Chiffre d'affaires 3ème trimestre 57,7 48,5 +19,0% Chiffre d'affaires 4ème trimestre 67,4 54,5 +23,7% Chiffre d'affaires 12 mois 246,0 214,9 +14,5%

La société Alphonse est consolidée depuis le 1er mars 2021. La société SunTseu est consolidée depuis le 1er octobre 2021.

Au 4ème trimestre 2021, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 67,4 M€, en progression de 23,7% par rapport au 4ème trimestre 2020.

Au-delà des effets de périmètre (consolidation des sociétés Alphonse au 1er mars 2021 et SunTseu au 1er octobre 2021), Umanis a confirmé en 2021 le rebond de son activité, initié depuis le 2ème trimestre, et a même vu sa croissance s'accélérer au 4ème trimestre 2021.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé d'Umanis s'élève à 246,0 M€, en progression de 14,5% par rapport à 2020.

2 916 COLLABORATEURS À FIN 2021

La croissance a été alimentée par des effectifs en forte croissance, notamment au 4ème trimestre, conséquence du succès du plan de recrutement en 2021.

Pour la seconde année consécutive, Umanis a été certifiée « Top Employer ». Avec une note en progression à 89,79, contre 86,65 en 2021, Umanis fait partie du cercle restreint des 8 ESN françaises à recevoir ce label pour 2022, et voit ainsi son engagement en faveur des collaborateurs et l'ensemble de ses process de ressources humaines (gestion des talents, performances, formation, on-boarding, rémunération, culture d'entreprise, bien-être au travail, engagement, diversité, etc) reconnus et récompensés.

En 2022, porté par la dynamique du marché du numérique et afin de continuer à accompagner les besoins de massification de ses clients, Umanis s'est fixé pour objectif de recruter 1 000 nouveaux collaborateurs en France, dans les domaines Data, Digital et Infra & Cloud.

CONFIRMATION DE L'OBJECTIF ANNUEL DE RENTABILITE

Le Groupe confirme son objectif de marge d'EBITDA1 aux alentours de 12% en 2021, en amélioration par rapport à l'année précédente (rappel : 11,2% en 2020).

AGENDA FINANCIER

13 avril 2022 Résultats annuels 2021 (audités) 4 mai 2022 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 (non audité) 1er juin 2022 Assemblée générale annuelle 27 juillet 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 (non audité) 15 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 (non audités) 3 novembre 2022 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022 (non audité) 2 février 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 (non audité) 13 avril 2023 Résultats annuels 2022 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : prestation sur site, forfait, et centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2021, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 246 M€ en progression de 15%. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).Plus d'informations sur Umanis.com

Contacts

Umanis

Olivier POULIGNY

Directeur général

01 40 89 68 00

opouligny@umanis.com Umanis

Olivier JOLLY

Directeur financier

01 40 89 68 00

ojolly@umanis.com ACTUS finance & communication

Mathieu OMNES

Relation investisseurs

01 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

Relation presse

01 53 67 36 35

dschwartz@actus.fr

1 EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dépréciations

