Umanis S.a. : RESULTATS ANNUELS 2020

MARGE D'EBITDA DE 11,2% EN PROGRESSION DE 9%

8,0% DE MARGE OPERATIONNELLE COURANTE, EN AMÉLIORATION

FREE CASH-FLOW DE 48 M€ SUR L'EXERCICE

ENDETTEMENT FINANCIER NET DIVISÉ PAR 2 À FIN 2020

Lors de sa réunion du 12 avril 2021, le Conseil d'administration d'Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a arrêté les comptes annuels consolidés 2020 (exercice clos le 31 décembre 2020) présentés ci-dessous. Les procédures d'audit des comptes annuels sont effectuées, le rapport d'audit a été émis par les commissaires aux comptes et le rapport annuel 2020 est disponible sur le site internet d'Umanis, espace Investisseurs, rubrique Documents financiers.

Normes IFRS - En M€ - Données consolidées 2020

(12 mois) 2019

(12 mois) Variation Chiffre d'affaires 214,9 219,2 -2% EBITDA1 24,2 22,2 +9% En % du CA 11,2% 10,1% Résultat opérationnel courant 17,3 16,5 +4% En % du CA 8,0% 7,6% Autres produits et charges opérationnels 2,5 (4,1) Résultat opérationnel 19,8 12,4 +59% Résultat financier2 (2,4) (2,6) Charge d'impôt (3,5) (2,5) Résultat net part du groupe 14,1 7,4 +92% En % du CA 6,6% 3,4%

1 EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et dépréciations

2 Coût de l'endettement financier net + autres produits et charges financiers

A l'issue de l'exercice 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 214,9 M€, en très léger repli de -2%. Cette quasi-stabilité de l'activité témoigne de la bonne résistance du groupe et de son agilité au cours d'une année atypique marquée par la crise sanitaire.

Après le point bas enregistré au 2ème trimestre, le taux d'activité est progressivement remonté au 2nd semestre, sous l'effet (i) de la dynamique commerciale et (ii) des mesures prises pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Parallèlement, la politique de gestion stricte des coûts et les mesures gouvernementales de soutien aux entreprises (dispositif d'activité partielle) ont permis d'amortir l'impact de la crise sanitaire sur la rentabilité.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'EBITDA s'est établi à 24,2 M€, en progression de 9%. La marge d'EBITDA est ressortie à 11,2% en 2020, contre 10,1% pour l'exercice précédent.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, Umanis a enregistré un résultat opérationnel courant de 17,3 M€ en 2020, en hausse de 4% par rapport à 2019, soit une marge opérationnelle courante de 8,0% contre 7,6% un an plus tôt.

Les autres produits et charges opérationnels se sont élevés à +2,5 M€ en 2020, intégrant notamment des produits exceptionnels de CIR (crédit d'impôt recherche) sur des exercices antérieurs.

Umanis a ainsi enregistré un résultat opérationnel de 19,8 M€ en 2020 (12,4 M€ en 2019), en progression de 59%.

Le résultat financier s'améliore, à -2,4 M€ en 2020, du fait d'un moindre recours à l'affacturage à compter du 2nd semestre. Il est constitué pour l'essentiel des charges d'intérêts des dettes financières et locatives (IFRS 16).

Après comptabilisation de l'impôt sur les sociétés, le résultat net part du groupe s'établit à 14,1 M€, en hausse de 92%, représentant une marge nette de 6,6%.

SITUATION FINANCIÈRE RENFORCÉE AU 31 DÉCEMBRE 2020

Normes IFRS - En M€ - Données consolidées 31/12

2020 31/12

2019 Normes IFRS - En M€ - Données consolidées 31/12

2020 31/12

2019 Actifs non courants 127,5 132,7 Capitaux propres 78,7 67,9 dont Goodwill 84,5 84,5 Provisions 6,5 5,8 Actifs courants 62,4 86,5 Dettes financières 105,6 93,7 dont Clients 44,9 44,6 dont Dettes locatives (IFRS16) 10,6 12,3 Trésorerie 65,8 13,0 Passifs courants 65,0 64,9 TOTAL 255,8 232,2 TOTAL 255,8 232,2

Malgré la crise, la situation financière d'Umanis s'est considérablement renforcée en 2020.

Sous l'effet (i) des résultats de l'exercice, (ii) d'une bonne gestion du besoin en fonds de roulement (baisse du délai de règlement moyen clients de deux jours sur l'année, après une baisse de cinq jours en 2019), (iii) de l'encaissement en 2020 de plusieurs millésimes de CIR, et (iv) d'une politique d'investissements (CAPEX) prudente pendant la crise, le free cash-flow s'est élevé à près de 48 M€ en 2020.

En l'absence d'opérations de croissance externe, et consécutivement à la décision de ne pas verser de dividendes l'an dernier, la société s'est considérablement désendettée sur l'exercice. La dette financière nette s'élevait ainsi à 39,8 M€ (dont 10,6 M€ au titre des dettes locatives IFRS16) au 31 décembre 2020, contre 80,8 M€ à fin 2019 (dont 12,3 M€ de dettes locatives IFRS16).

La société prévoit de rembourser intégralement son PGE (Prêt Garanti par l'Etat) de 10,0 M€ à sa date anniversaire en juin 2021.

Les covenants bancaires sont très largement respectés au 31 décembre 2020.

De manière responsable, au regard du contexte de crise sanitaire, la société ne proposera pas, exceptionnellement, le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2020 lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

PERSPECTIVES

Le démarrage de l'année 2021 n'appelle aucune inquiétude particulière sur le niveau d'activité par rapport à la fin de l'exercice 2020. La reprise de l'activité reste lente mais se poursuit sur une tendance positive.

Umanis prévoit un plan d'embauches important en 2021, avec le recrutement de 1 000 collaborateurs, dont 700 en France et 300 à l'international. Ces recrutements sont concentrés sur les métiers de la data (data engineers, data scientists et développeurs).

Au cours du 1er trimestre 2021, Umanis a annoncé l'acquisition de l'entreprise de services numériques (ESN) française Alphonse, spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Alphonse a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 20 M€ l'an dernier, accompagné d'une rentabilité qui se situe dans les standards d'Umanis. Alphonse, qui restera une filiale à part entière d'Umanis, est consolidée dans les comptes du Groupe depuis le 1er mars 2021.

Cette opération témoigne de la volonté d'Umanis de reprendre en 2021 une politique de croissance externe soutenue. Plusieurs dossiers sont à l'étude, en phase avec le positionnement stratégique du Groupe sur la Data, le conseil métier et la transformation digitale des entreprises. Umanis demeurera extrêmement sélectif quant aux performances financières des sociétés ciblées.

Après l'acquisition d'Alphonse, et dans un scénario où la crise sanitaire ne viendrait à nouveau pas perturber l'activité, Umanis se situe actuellement sur un rythme de chiffre d'affaires proforma 2021 proche de 250 M€. La rentabilité en ce début d'exercice est légèrement supérieure à celle de l'année passée à pareille époque.

La société fera état de sa stratégie et ses ambitions à plus long terme, une fois passés les effets de la crise sanitaire.

AGENDA FINANCIER

5 mai 2021 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 (non audité) 3 juin 2021 Assemblée générale annuelle 27 juillet 2021 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 (non audité) 16 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 (non audités) 4 novembre 2021 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 (non audité) 2 février 2022 Chiffre d'affaires annuel 2021 (non audité) 13 avril 2022 Résultats annuels 2021 (audités)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2020, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 215 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

