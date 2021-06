Des emplois créés partout en France grâce à l'ancrage territorial de l'ESN

Levallois, le 4 juin 2021 - Umanis (www.umanis.com), leader français en data, transformation digitale, infrastructure et cloud, annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP), entité qui regroupe les infrastructures et les activités de production informatique du groupe bancaire.

Dans le cadre de ce partenariat opérationnel, effectif depuis le 1er janvier 2021, Umanis fournit à CA-GIP un Centre de Compétences d'ingénieurs dont la mission est de mener des projets d'ingénierie d'exploitation et d'assurer le maintien en condition opérationnelle des différentes applications.

Afin de pouvoir répondre aux besoins de CA-GIP et de ses clients en matière de transformation métier et technologique, Umanis affectera en 2021 un total de 120 collaborateurs ingénieurs à des missions pluriannuelles, dont près de 30% de profils juniors, aux capacités d'apprentissage rapides sur les nouvelles technologies. 70 collaborateurs ont d'ores et déjà été intégrés auprès de CA-GIP depuis le début de l'année.

Un ancrage territorial pour des créations d'emploi sur tout le territoire français

CA-GIP a choisi Umanis pour l'accompagner dans le développement de ses activités en raison de son expertise reconnue en matière d'ingénierie d'exploitation, la proximité de ses équipes ainsi que son ancrage territorial. L'ESN française, disposant d'agences et de centres de services partout en France, est en mesure de recruter de façon réactive des collaborateurs proches des 17 sites de CA-GIP, dont Saint-Quentin en Yvelines, Nantes, Orléans, Montpellier, Rodez ou Vaison-la-Romaine.

Pascal Hamon, responsable qualité et performance chez Crédit Agricole Group Infrastructure Plateform déclare : « L'ancrage dans les territoires est une valeur clé du Groupe Crédit Agricole. Il était donc essentiel pour nous de choisir un partenaire technologique qui bénéficie lui aussi d'un maillage territorial dense et qui partage notre vision en matière de RSE, à savoir favoriser l'emploi local et notamment des jeunes. Grâce aux équipes d'Umanis, nous gagnons en agilité et installons une relation de confiance sur le long terme avec notre partenaire. »

Un partenariat qui facilite la synergie des compétences

Pour CA-GIP, le choix d'Umanis repose également sur la qualité des profils d'ingénieurs que l'ESN lui propose au plus proche du besoin formulé. Avec une force de frappe de 750 ingénieurs sur ce type d'activités, Umanis est capable de positionner rapidement des ressources déjà formées en amont aux compétences demandées par CA-GIP, et donc faciles à intégrer.

Olivier Pouligny, Directeur Général d'Umanis, déclare : « établir un partenariat d'envergure basé sur la compétence et la confiance avec Crédit Agricole Group Infrastructure Platform est pour nous une grande source de fierté et de motivation. Nos équipes respectives échangent beaucoup entre elles, favorisant une transmission des savoirs, soutenue par nos communautés et nos programmes de formation dédiés aux compétences spécifiques de CA-GIP. Cette relation de proximité et de franchise permet aux projets d'avancer sur la durée de manière sereine, agile et efficace. »

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis (www.umanis.com) est le leader français en data, digital et solutions métiers. 3000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service pour accélérer la transformation de vos business en exploitant vos données. Plus de 70% de nos prestations sont à engagement, en mode forfaitaire ou en centres de services onshore et nearshore, au plus proche de nos clients. De nombreuses entreprises pour qui l'innovation est stratégique nous font confiance et nous collaborons avec les meilleurs éditeurs. Umanis est le partenaire de toutes les entreprises Data-Driven. Depuis le 5 février 2014, Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth (code ISIN : FR0013263878 – code mnémonique : ALUMS).

Retrouvez Umanis sur :

https://www.umanis.com

https://twitter.com/umanis_on_air

https://www.linkedin.com/company/umanis



Contact Presse

MMRP

Mathieu Micout

06.51.76.43.27

mathieu.micout@mm-rp.com

Twitter : @MathieuMicout

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWpsaZeYaWmYyJxqaJ1lm2eVmWySxGXKZ2eWxpOda5eZmJpnnJyVmZ2ZZm9qmmtp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69563-cp-umanis-ca-gip.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews