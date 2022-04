Umanis a dévoilé un résultat net part du groupe de 12,9 millions d'euros pour l'exercice 2021, en repli de 9% sur un an. Sous l’effet de la croissance et de l’amélioration progressive du taux d’activité, l’Ebitda s’est établi à 28,8 millions d'euros en 2021, en progression de 19%. La marge d’Ebitda s’est ainsi établie à 11,7%, contre 11,2% en 2020. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 246 millions d'euros, en progression de 14%.



Porté par la dynamique du marché du numérique et afin de continuer à accompagner les besoins de massification de ses clients, Umanis s'est fixé pour objectif de recruter 1 000 nouveaux collaborateurs en 2022 en France, dans les domaines Data, Digital et Infra & Cloud.