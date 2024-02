UMB Financial Corporation est une société de services financiers. Elle propose des services bancaires commerciaux, qui comprennent des services complets de dépôt, de prêt et d'investissement, des services bancaires personnels, qui comprennent des services de gestion de patrimoine et de planification financière, et des services bancaires institutionnels, qui comprennent des services de gestion d'actifs, des solutions fiduciaires pour les entreprises, des services bancaires d'investissement et des services de soins de santé. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de trois segments. Le segment des services bancaires aux entreprises répond aux besoins en matière de services bancaires aux entreprises et de gestion de trésorerie des petites et moyennes entreprises de la société, grâce à une gamme de produits et de services. Le segment des services bancaires institutionnels est une combinaison de services bancaires, de services de fonds, de services de gestion d'actifs et de services de santé fournis aux clients institutionnels. Le segment des services bancaires aux particuliers regroupe les services bancaires aux consommateurs et les services de gestion de patrimoine proposés aux clients et fournis par le biais de relations personnelles et de ses succursales bancaires, de son réseau de guichets automatiques et de ses services bancaires par Internet.

Secteur Banques