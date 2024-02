Umdoni Exploration Inc. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration et à l'évaluation de propriétés de ressources au Canada. La société se concentre sur l'exploration de sa propriété Chlore (la propriété), qu'elle détient à 100 % et qui est située près de Smithers, en Colombie-Britannique. La propriété contient une cible de porphyre calcaire de cuivre et de molybdène. La propriété est située dans la vallée de la rivière Clore, à environ 55 kilomètres à l'est de Kitimat, en Colombie-Britannique, et à environ 62 kilomètres au sud-est de l'aéroport de Terrace, en Colombie-Britannique. La propriété est constituée de quatre titres miniers. La superficie totale de la propriété est de 1 005 hectares. Le type de gisement ciblé sur la propriété est un gisement de cuivre-molybdène porphyrique calco-alcalin.

