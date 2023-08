Umeme Limited est spécialisé dans l'exploitation et la gestion sous concession de réseaux de distribution d'électricité en Ouganda. A fin 2020, le groupe a vendu 3 201 GWh d'électricité et dessert 1 506 920 clients. Le CA par marché se ventile entre clients industriels (56,7%), clients particuliers (29,7%) et clients commerciaux (13,6%).