UMH Properties, Inc. (UMH) est un fonds de placement immobilier (FPI). L'activité principale de la société est la propriété et l'exploitation de communautés de maisons préfabriquées, y compris la location d'espaces de maisons préfabriquées sur une base annuelle ou mensuelle à des résidents. La société loue également des maisons préfabriquées à des résidents et, par l'intermédiaire de sa filiale, UMH Sales and Finance, Inc. (S&F), vend et finance la vente de maisons préfabriquées à des résidents et à des résidents potentiels de ses communautés et pour les placer sur des terrains privés de clients. La société possède environ 134 communautés de maisons préfabriquées comprenant approximativement 25.600 sites aménagés. Les communautés sont situées dans le New Jersey, New York, l'Ohio, la Pennsylvanie, le Tennessee, l'Indiana, le Maryland, le Michigan, l'Alabama et la Caroline du Sud. Dans le cadre de l'exploitation de ses communautés, UMH loue également des maisons à des locataires potentiels. La société vend et finance la vente de maisons préfabriquées dans ses communautés par l'intermédiaire de S&F.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel