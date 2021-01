Umicore : Credit Suisse confirme son conseil

L'analyste apporte des modifications mineures aux estimations des bénéfices d'Umicore pour les trois prochaines années, et conserve son objectif de 29 euros par action. Crédit Suisse confirme son conseil de sous-performance sur la groupe spécialisé dans la production et le recyclage de métaux non ferreux.



' Nous constatons que les améliorations se poursuivent dans le secteur du recyclage à faible coefficient de multiplication. La normalisation des prix des métaux à moyen terme devrait s'avérer être un élément contraignant ' indique le bureau d'analyses.



' Dans l'ensemble, nous prévoyons que les bénéfices resteront stables jusqu'en 2025 ' rajoute Crédit Suisse.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.