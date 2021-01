Umicore : UBS reste à 'vente'

UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Umicore et son objectif de cours de 33 euros, impliquant un potentiel de baisse de 33% pour le titre du groupe industriel belge, spécialisé dans la production et le recyclage de métaux non ferreux.



'La valorisation est trop élevée compte tenu des pressions à moyen terme sur les cathodes et de la dépendance de la dynamique d'EBIT du groupe envers le prix des métaux (recyclage) au cours des deux prochaines années', explique le broker.



