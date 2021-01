Umicore : Advanced Notice Full Year Results 2020

Le 11 février 2021 à 7h30 CET, Umicore publiera ses résultats annuels 2020.

1. Téléconférence pour les analystes et les investisseurs

Une téléconférence (en anglais) pour les analystes et les investisseurs est prévue à 09h30 CET, durant laquelle Marc Grynberg (CEO) et Filip Platteeuw (CFO) commenteront les résultats. Il ne sera possible d'assister à cette conférence que par le lien de réunion sur Microsoft Teams ou en utilisant les codes de téléconférence.

Connexion digitale au webcast audio en direct :

- Participez sur votre ordinateur ou votre application mobile : Cliquez ici pour participer à la réunion

- Se joindre à un dispositif de vidéoconférence : teams@vc.umicore.com - ID de la vidéoconférence : 129 923 497 6 (Cliquez ici pour les instructions du CTV)

Nous recommandons aux participants de se joindre à la réunion numérique 5 minutes avant l'appel prévu. Nous vous demandons de bien vouloir couper votre micro à votre arrivée à la réunion.

Connexion par téléphone via le dial-in :

Pays Numéros de téléphone Référence de la conférence Belgique +32 2 897 83 26 923376899# Appelants en dehors de la Belgique Trouvez les numéros locaux ici 923376899#

Nous recommandons aux participants de joindre la réunion 5 à 10 minutes avant l'appel prévu. À la fin de la réunion, il sera possible de poser des questions. Malheureusement, l'option d'appel ne permet pas de poser des questions en direct. Pendant l'appel, vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse email de l'équipe de Relations Investisseurs (InvestorRelations@eu.umicore.com). Le modérateur posera ces questions en votre nom et elles seront traitées par l'orateur au cours de l'appel.

2. Téléconférence pour les médias

Une téléconférence (en anglais) pour les médias est prévue à 11h00 CET, durant laquelle Marc Grynberg (CEO) commentera les résultats. Il ne sera possible d'assister à cette conférence que par le lien de réunion sur Microsoft Teams ou en utilisant les codes de téléconférence.

Connexion digitale au webcast audio en direct :

- Participez sur votre ordinateur ou votre application mobile : Cliquez ici pour participer à la réunion

- Se joindre à un dispositif de vidéoconférence : teams@vc.umicore.com - ID de la vidéoconférence : 129 923 497 6 (Cliquez ici pour les instructions du CTV)

Nous recommandons aux participants de se joindre à la réunion numérique 5 minutes avant l'appel prévu.

Connexion par téléphone via le dial-in :

Pays Numéros de téléphone Référence de la conférence Belgique +32 2 895 44 87 349496486# Appelants en dehors de la Belgique Trouvez les numéros locaux ici 349496486#

À la fin de la réunion, il sera possible de poser des questions.

Avertissement

La conférence téléphonique et le webcast animés par Umicore seront enregistrés. L'enregistrement audio et visuel de la conférence téléphonique et du webcast comprend tous les documents échangés ou consultés pendant l'événement en direct, les questions posées par les participants pendant l'événement en direct et la retranscription. Cet enregistrement sera conservé par Umicore et peut ensuite être partagé par Umicore avec d'autres parties intéressées ou utilisé par Umicore dans le domaine public, à chaque fois en vue d'offrir aux parties intéressées un accès égal à l'information pour tous. Le fondement juridique du traitement des données personnelles incluses dans l'enregistrement est un intérêt légitime et, par conséquent, il ne vous sera pas demandé de consentir expressément à un tel traitement. Les participants qui ne souhaitent pas être enregistrés ont la possibilité de couper leur microphone, d'éteindre leur caméra et / ou de ne pas contribuer. Toutes les données personnelles incluses dans l'enregistrement seront stockées et traitées par Umicore conformément à sa politique de confidentialité, qui peut être consultée sur notre site internet www.umicore.com. En cas de question par rapport à ce qui est décrit ci-dessus, vous pouvez contacter le Data Protection manager d'Umicore via l'adresse email data_protection@umicore.com. 'Umicore' fait reference à Umicore, NV, une société dont le siège social se situe au 31, rue du marais à 1000 Bruxelles et dont le numéro d'entreprise est 401.574.852.