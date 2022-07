Umicore : Advanced notice of Umicore's 2022 Half Year Results

Umicore publiera ses résultats semestriels 2022 le 29 juillet 2022 à 07h30 CEST. Le Groupe organisera un webcast et une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs à 09h30 CEST, au cours desquels Mathias Miedreich, CEO d'Umicore, et Filip Platteeuw, CFO, commenteront les résultats.

Il sera uniquement possible d'y assister par conférence téléphonique et webcast audio.

Connexion digitale au webcast audio en direct

Nous recommandons aux participants de se joindre à la réunion numérique 5 minutes avant l'appel prévu.

Le webcast audio est accessible ici

Connexion par téléphone via le dial-in

La téléconférence est accessible via les numéros suivants :

Pays Toll number Toll free number Belgique +32 (0) 2 402 2432 0800-4-8360 France +33 (0) 1 7075 0004 080-511-1431 Allemagne +49 (0) 69 2222 2421 0800-216-1601 Pays-Bas +31 (0) 20 710 9321 0800-023-4655 Grande Bretagne +44 (0) 20 7019 0812 0800-018-0795 New York, Etats-Unis +1 210 795 0472 877-818-6787

Nous vous invitons à composer le numéro au moins 5 minutes à l'avance. Cela permettra à l'opérateur de vous transférer dans l'appel avant l'heure de début prévue.

Composez : le numéro de téléphone d'accès

ID de la conférence : Citez "Umicore" lorsque l'opérateur vous le demande.

Veuillez indiquer votre prénom, votre nom et le nom de votre société après la tonalité. Si la conférence n'a pas encore commencé, vous serez mis en attente.

Avis de non-responsabilité

La conférence téléphonique et le webcast organisés par Umicore seront enregistrés. L'enregistrement audio et visuel de la conférence téléphonique et du webcast en direct comprend tous les documents et matériels échangés ou consultés pendant l'événement en direct, les questions posées par les participants pendant l'événement en direct et la transcription. Cet enregistrement sera conservé par Umicore et pourra par la suite être partagé par Umicore avec d'autres parties intéressées ou utilisé par Umicore dans le domaine public, chaque fois dans le but de fournir aux parties intéressées un accès égal aux informations et des conditions de concurrence équitables. La base légale du traitement de toute donnée personnelle incluse dans l'enregistrement est l'intérêt légitime et il ne vous sera donc pas demandé de consentir expressément à ce traitement. Les participants qui ne souhaitent pas être enregistrés ont la possibilité de couper leur micro, d'éteindre leur webcam et/ou de ne pas contribuer. Toute donnée personnelle incluse dans l'enregistrement sera stockée et traitée par Umicore conformément à sa politique de confidentialité, qui peut être consultée sur notre site web www.umicore.com. Si vous avez des questions concernant ce qui précède, vous pouvez contacter le responsable de la protection des données d'Umicore via data_protection@umicore.com. "Umicore" fait référence à Umicore, NV, une société dont le siège social est situé rue Broek 31, 1000 Bruxelles, Belgique, et dont le numéro d'entreprise est 401.574.852.