Umicore Battery Materials - d'un plan stratégique à l'exécution avec une empreinte mondiale établie

Au cours des 18 derniers mois, Umicore a réalisé d'importants progrès dans l'exécution de sa stratégie "2030 RISE" au sein d'Umicore Battery Materials, en franchissant des étapes clés dans la mise en place de contrats[1] stratégiques créateurs de valeur à long terme.

A la suite de l'entrée récente d'Umicore sur le marché nord-américain, son carnet de commandes dans l'activité Battery Materials s'élève actuellement à 190 GWh de volumes en matériaux actifs cathodiques (CAM) contractés pour 2027 et atteint déjà aujourd'hui 270 GWh pour 2030. Le carnet d'ordres est bien diversifié entre plusieurs fabricants de batteries et de voitures en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, et couvre des plateformes d'entrée, de volume et haut de gamme pour une grande variété de marques et de modèles de voitures.

Créateurs de valeur, les accords contractuels à long terme avec les clients, comprennent d'importants mécanismes de protection offrant une visibilité sur les rendements futurs, en particulier lorsque des investissements en capacité supplémentaires sont nécessaires. Compte tenu de ces garde-fous, des marges[2] d'EBITDA ajusté supérieures à 25 % sont attendues à partir de 2026.Les objectifs de rentabilité envisagés dans le cadre de la stratégie d'Umicore 2030 RISE pour Umicore Battery Materials ont ainsi été fermement garantis.

Disposant de ce solide carnet de commandes, Umicore va maintenant se concentrer sur l'exécution sans faille des extensions de capacité déjà annoncées en Europe et en Amérique du Nord. Afin de maximiser l'utilisation des capacités, les expansions seront étroitement liées aux trajectoires d'accélération des volumes des clients, ce qui se traduira par une base de production en matériaux actifs cathodiques (CAM) installée mondiale totale de 195 GWh[3] d'ici à la fin 2026. La capacité en Europe et en Amérique du Nord sera utilisée de manière optimale grâce à des contrats garantis au-delà de 2030, tandis que l'empreinte de production dans la région Asie-Pacifique offrira une flexibilité régionale et un potentiel supplémentaire d'augmentation de l'utilisation de la capacité.

Par conséquent, le total des dépenses d'investissement nettes[4] pour le Groupe Umicore entre 2022 et 2026 devrait s'élever à € 3,8 milliards[5], ce qui représente un montant annuel moyen des dépenses d'investissement nettes d'environ € 800 millions, qui devrait également durer jusqu'en 2027. Cette réduction des besoins de financement résulte de subventions et d'aides publiques plus élevées que prévu et du financement partiel des dépenses d'investissement de la coentreprise par de la dette sans recours. Elle résulte également d'un échelonnement discipliné des capacités, strictement conforme aux contrats et aux commandes des clients, d'une meilleure utilisation des capacités existantes dans la région APAC et d'un modèle en amont optimisé et allégé en actifs. En outre, elle laisse de la place pour des programmes clients supplémentaires très sélectifs.

Umicore confirme sa politique de financement disciplinée durant l'exécution de ce plan d'investissement, visant un ratio de levier[6] dans la limite de 2,5x investment grade. De plus, les leviers de financement existants, ainsi que l'augmentation des aides et subventions publiques, combinés à une discipline financière stricte, permettent clairement à Umicore de financer le plan.

« Umicore démontre une fois de plus la force de sa proposition de valeur unique dans le domaine des matériaux pour batteries, avec un carnet de commandes de haute qualité de 190 GWh en 2027 et allant jusqu'à 270 GWh en 2030. Nous confirmons notre engagement ferme en faveur de la discipline financière et du retour sur investissement et nous allons maintenant nous concentrer pleinement sur l'exécution réussie de nos plans d'expansion, en maximisant l'utilisation de la capacité et l'efficacité opérationnelle. »

Mathias Miedreich, CEO d'Umicore

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations relatives aux plans, objectifs, attentes et intentions d'Umicore. Si un ou plusieurs de ces risques, incertitudes ou éventualités se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient varier matériellement de ceux anticipés, attendus, estimés ou projetés. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prévisionnelles comportent des risques connus et inconnus et sont soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques et concurrentielles significatives, dont beaucoup échappent au contrôle d'Umicore. Par conséquent, ni Umicore ni aucune autre personne n'assume de responsabilité quant à l'exactitude de ces déclarations prévisionnelles.

[1] Pour plus d'informations, merci de vous referrer aux communiqués de presse relatifs aux accords d'approvisionnement à long terme avec ACC, PowerCo et AESC dans la section Newsroom du site web d'Umicore : Umicore Newsroom.

[2] Basé sur revenus (hors metal) (soit tous les éléments de revenus minorés de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li et Mn.)

[3] Y compris la capacité de Ionway en Europe

[4] Dépenses d'investissement nettes = dépenses d'investissement - aides et subventions publiques + apport de fonds propres (par exemple, Ionway)

[5] Dont déjà € 884 millions d'investissements pour l'exercice 2022- H1 2023

[6] Dette nette/EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois