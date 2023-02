Umicore : Ebitda ajusté en repli de 8% en 2022

Umicore a fait état jeudi d'une solide performance en 2022, avec notamment des revenus qui se sont élevés à 4,2 milliards d'euros, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente.



L'Ebitda ajusté s'est élevé à 1.151 millions d'euros, soit une baisse de 8% par rapport au niveau record atteint en 2021, reflétant l'augmentation des dépenses pour l'innovation et la préparation à la croissance, l'inflation des coûts et des niveaux de prix des métaux précieux moins favorables.



Le résultat net ajusté (part du groupe) s'établit à 593 millions d'euros et le BPA ajusté de 2,47 euros, pour un flux de trésorerie disponible opérationnel de 344 millions d'euros.



La dette financière nette a légèrement augmenté pour atteindre 1,1 milliard d'euros, ce qui se traduit par un ratio d'endettement de 0,96x l'EBITDA ajusté en LTM.



'Nous avons réalisé une solide performance commerciale dans un contexte de vents contraires macroéconomiques importants et avons déjà démontré des progrès tangibles par rapport aux objectifs stratégiques et financiers', a commenté son directeur général Mathias Miedreich.



Le dividende annuel brut proposé pour 2022 est de 0,80 euro dont 0,55 euro à verser en mai 2023, avec un acompte sur dividende de 0,25 euro déjà versé en août 2022.



Coté sur Euronext Bruxelles, l'action Umicore progressait de 0,4% après la parution de ces chiffres.



