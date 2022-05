Umicore : Le nouveau centre mondial de R&D d'Umicore renforce sa position de leader dans le domaine de la technologie des batteries

Le nouveau centre mondial de R&D d'Umicore renforce sa position de leader dans le domaine de la technologie des batteries

Umicore a inauguré aujourd'hui son nouveau centre mondial de R&D pour les matériaux cathodiques à Cheonan, en Corée. Ce nouveau centre marque une nouvelle étape importante dans la préparation de la croissance de l'activité des matériaux pour batteries rechargeables d'Umicore et dans le renforcement de sa position de leader technologique à long terme.1

Le nouveau centre est pleinement opérationnel depuis début avril et permet à ses clients d'accéder à des services de R&D de la plus haute qualité avec une efficacité à la pointe de l'industrie, afin de répondre aux exigences en constante évolution des cathodes pour les applications automobiles, les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et l'électronique portable. La recherche sur les produits continuera à se concentrer sur les matériaux de batterie de nouvelle génération, notamment les NMC à très haute teneur en nickel, les NMC à faible teneur en cobalt, les chimies riches en manganèse ainsi que la technologie des matériaux de batterie à l'état solide. Le centre abrite également un nouveau grand laboratoire de cellules de batteries doté de capacités d'essai étendues.

Le complexe de 30 000 m², doté d'équipements de pointe, est situé à côté du centre de R&D et des usines de production de matériaux cathodiques existantes d'Umicore à Cheonan et peut accueillir la croissance future des activités de R&D. Umicore emploie actuellement plus de 160 ingénieurs et scientifiques dans le centre et l'effectif devrait atteindre près de 300 personnes en 2024.

Ralph Kiessling, Executive Vice-President Energy & Surface Technologies, commente : "Le nouveau centre R&D d'Umicore en Corée s'appuie sur notre leadership technologique et permet une recherche de produits encore plus rapide et plus efficace. Cela nous permettra de continuer à développer des matériaux cathodiques qui dépassent les attentes des clients en termes de qualité, de fiabilité, de sécurité et d'innovation. Grâce aux connaissances approfondies de nos équipes en matière de chimie des batteries, nous pouvons soutenir l'accélération du mouvement vers une mobilité plus propre dans le monde entier."





1Afin de poursuivre son leadership technologique en matière de procédés et de produits pour batteries, Umicore exploite actuellement des centres de R&D pour les matériaux de batteries à Cheonan (Corée), Olen (Belgique) et Kokkola (Finlande).