Le ralentissement de la croissance des VE impacte significativement les perspectives 2024 des activités Battery Materials d'Umicore

Face au net ralentissement de la croissance de la demande de véhicules électriques affectant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, les prévisions de demande des clients pour les matériaux pour batteries d'Umicore ont fortement diminué au cours des dernières semaines. Par conséquent, les volumes 2024 en matériaux pour batteries pourraient être équivalents ou légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière. Dans ce contexte, Umicore revoit à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024 pour le Business Group Battery Materials et s'attend désormais à ce que l'EBITDA ajusté de cette activité se situe autour du seuil de rentabilité, en ce compris un élément non-récurrent positif d'environ € 50 millions[1]. Ceci est à comparer à l'EBITDA[2] ajusté initialement prévu pour le Business Group de l'ordre de € 135 millions[3].

Les performances 2024 des activités clés d'Umicore (Catalysis, Recycling et Specialty Materials) restent robustes et globalement conformes aux attentes du marché, confirmant leur capacité à générer des bénéfices et des flux de trésorerie disponible importants, ainsi que des rendements de premier plan pour l'industrie.

Umicore s'attend désormais à ce que l'EBITDA ajusté du Groupe pour l'ensemble de l'année 2024 se situe dans une fourchette de € 760 millions à € 800 millions[4].

Les prévisions actualisées reflètent une réduction des ventes de matériaux cathodiques, imputable aux facteurs suivants :

Les volumes des contrats historiques expirant plus rapidement que prévu ;

Un retard dans la montée en puissance prévue des nouveaux contrats en Europe, les clients réduisant leurs plans d'électrification. Les mécanismes « take-or-pay » de ces contrats intervenant progressivement au cours de leur montée en puissance ;

Les volumes pour un constructeur chinois de batteries ne se concrétisant pas en 2024.

L'EBITDA ajusté de Battery Materials (précédemment rapporté sous l'ancien Business Group Energy & Surface Technologies) s'est élevé à € 149 millions en 2023, incluant, comme indiqué précédemment, des éléments non-récurrents substantiels liés à un effet non récurrent du lithium et à la valorisation des déchets de production de batteries.

En réponse au ralentissement et aux révisions en cours des plans d'investissement des fabricants de VE, Umicore a entamé un processus de réévaluation des projections de croissance post-2024. Umicore travaille en étroite collaboration avec ses clients pour clarifier la situation dans les mois à venir. Le résultat de cette évaluation se traduira par un échelonnement des plans d'investissement d'Umicore afin d'être en phase avec le rythme de croissance futur de sa base de clients. Dans l'intervalle, les dépenses d'investissements[5] pour 2024 ne devraient pas dépasser € 650 millions. Compte tenu du ralentissement de la montée en puissance, Umicore étudie également les moyens d'ajuster sa structure de coûts.

« Nos perspectives à court terme pour Battery Materials sont clairement décevantes. En même temps, la trajectoire de l'électromobilité n'est et ne sera pas linéaire, comme dans toute autre transformation significative de l'industrie. C'est pourquoi nous réévaluons notre propre trajectoire de croissance avec agilité et détermination, tout en continuant à croire fermement aux perspectives à long terme de l'électrification. Nous sommes convaincus qu'Umicore a le droit de jouer sur toutes les chaînes cinématiques grâce à son large portefeuille technologique, à ses relations durables avec ses clients et à sa couverture géographique pertinente. Nous adaptons notre rythme à cette nouvelle réalité et prenons les mesures nécessaires pour relever les défis immédiats. Nous continuons à nous appuyer sur les fondements solides de nos activités clés et complémentaires, leaders mondiaux sur leurs marchés respectifs. Celles-ci constituent un socle de flux de trésorerie et de rendements solides, ainsi qu'un réservoir de nos vastes connaissances et de notre expérience. Cela conforte notre ambition de reproduire ce succès pour notre activité de matériaux pour batteries. »

Bart Sap, CEO d'Umicore

Calendrier financier

26 juillet 2024 - Communiqué de presse sur les résultats semestriels 2024. Le même jour, le groupe organisera un webcast et une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs.

[1] Principalement liée à l'extourne d'une provision pour les rappels des constructeurs.

[2] Comme annoncé dans le communiqué de presse sur les résultats de l'année 2023, Umicore s'attendait à ce que les revenus du Business Group Battery Materials se situent entre € 575 millions et € 675 millions, avec une marge EBITDA ajustée d'environ 22%.

[3] Comprenant également un élément non-récurrent positif de € 50 millions, principalement lié à l'extourne d'une provision sur les rappels constructeurs.

[4] Ceci est à comparer avec l'EBITDA ajusté initialement prévu pour le Groupe, qui devait se situer dans une fourchette de € 900 millions à € 950 millions.

[5] Les dépenses d'investissements (capex) ne comprennent pas les subventions gouvernementales non remboursables et excluent la contribution d'Umicore aux JV.