Umicore : Update November 2020

Une performance solide en 2020 malgré un contexte de marché compliqué et sans précédent

Pour l'année complète, Umicore prévoit que son EBIT ajusté se situe dans la fourchette de € 465 millions à € 490 millions. Comme annoncé précédemment, l'EBIT ajusté chez Catalysis et chez Energy & Surface Technologies sera bien en-dessous du niveau de 2019 tandis que l'EBIT ajusté chez Recycling sera bien au-dessus du niveau de 2019. Ces prévisions sont établies sous l'hypothèse que la propagation de la pandémie du COVID-19, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, n'entraîne pas de nouvelles perturbations majeures dans les opérations ni dans la demande du marché.

Un troisième trimestre solide chez Catalysis

Le troisième trimestre 2020 a été marqué par une nette reprise de l'industrie automobile. Après avoir reculé de 35% au cours du premier semestre 2020, la production automobile mondiale s'est redressée au troisième trimestre pour atteindre des niveaux quasi similaires à ceux de la même période en 2019. Cela est dû au rebond particulièrement marqué et rapide du marché automobile chinois, en croissance d'une année à l'autre pour le trimestre, ainsi qu'à une reprise plus progressive de la production automobile en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et en Corée, revenant en septembre à des niveaux similaires à ceux d'avant la pandémie. Il n'est toutefois pas encore possible à l'heure actuelle de confirmer si le rythme de la reprise sera maintenu.

Au troisième trimestre, les volumes et les revenus d'Umicore chez Automotive Catalysts ont surperformé le marché automobile mondial, bénéficiant d'une position de marché solide en Chine, en particulier auprès des constructeurs automobiles internationaux. Les bénéfices du troisième trimestre ont reflété l'effet de levier positif provenant de la reprise des volumes ainsi que des économies de coûts suite aux ajustements récents du périmètre d'activités.

Sur la base des tendances de marché actuelles, Umicore prend maintenant pour hypothèse une baisse de la production automobile mondiale d'environ 20% pour l'ensemble de l'année (par rapport à son hypothèse précédente d'une baisse de 25%). Dans ce scénario, Umicore prévoit que l'EBIT ajusté pour Catalysis pour l'année 2020 se situe dans la fourchette de € 130 millions à € 140 millions. En 2021, le business group devrait continuer à bénéficier de son solide positionnement sur le marché des applications pour véhicules à essence, en particulier en Europe et en Chine, ainsi que de l'impact initial de la législation China VI pour les applications diesel pour poids lourds et des économies de coûts provenant des mesures mises en œuvre en 2020.

Effet de levier opérationnel négatif chez Energy & Surface Technologies

Sur les neufs premiers mois de l'année 2020, les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 9%, ce qui reflète un rebond des ventes au troisième trimestre après une forte contraction au premier semestre. Exprimé en GWh, la demande pour les batteries pour véhicules électriques pour les neufs premiers mois de l'année a augmenté d'environ 5% car la croissance des ventes de véhicules électriques est provenue des véhicules hybrides rechargeables, qui demandent en moyenne 5 à 6 fois moins de kWh de matériaux pour cathodes que les véhicules entièrement électriques. Pour les neufs premiers mois de 2020, les ventes de véhicules entièrement électriques sont restées relativement stables.

En Europe, les ventes de véhicules électriques ont poursuivi sur leur lancée positive et ont plus que doublé au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, en particulier grâce à une forte demande pour les véhicules hybrides rechargeables, qui ont plus que triplé et représentent actuellement près de la moitié du marché européen des véhicules électriques (contre environ un tiers en 2019). En Chine, les ventes de véhicules électriques sont en déclin de 19% depuis le début de l'année et, en moyenne, sont restées bien en-dessous des niveaux records atteints au deuxième semestre 2018. Malgré la croissance des ventes de véhicules électriques au troisième trimestre, le marché des matériaux pour batteries en Chine reste confronté à une importante capacité excédentaire.

Au troisième trimestre semestre 2020, les volumes des ventes de matériaux pour cathodes d'Umicore reflètent, comme prévu, l'impact négatif des stocks excédentaires dans la chaîne d'approvisionnement des batteries rechargeables. Cet effet d'inventaires devrait diminuer d'ici la fin de l'année et Umicore prévoit une augmentation de ses volumes de ventes de matériaux pour cathodes destinés aux véhicules électriques au second semestre, à la fois d'une année à l'autre et de façon séquentielle. Les volumes de ventes dans l'industrie électronique et dans les systèmes de stockage d'énergie devraient être inférieurs d'une année à l'autre.

Comme prévu, la sous-utilisation de la capacité dans la nouvelle usine de matériaux pour cathodes d'Umicore en Chine et l'augmentation des coûts fixes liés aux expansions récentes et en cours continuent d'entraîner un effet de levier opérationnel négatif important. De plus, l'environnement tarifaire en Chine reste compliqué en raison de l'importance de la capacité excédentaire.

La performance des autres business units au second semestre devrait continuer à être touchée par un environnement commercial peu favorable.

Umicore prévoir que l'EBIT ajusté pour Energy & Surface Technologies pour l'année 2020 se situe dans la fourchette de € 70 millions à € 75 millions. Pour l'année prochaine, nous prévoyons que les volumes des ventes de matériaux pour cathodes bénéficient d'une augmentation de la demande mondiale et du lancement de nouvelles plateformes pour lesquelles les matériaux d'Umicore ont été qualifiés. Cependant, comme cette activité continue d'être soutenue par l'innovation technologique et implique un niveau important de coûts fixes, il faudra plus de temps, dans le contexte de marché actuel, pour atteindre les économies d'échelle souhaitées. De plus, l'environnement tarifaire défavorable en Chine devrait persister, en raison de la capacité excédentaire présente dans industrie.

Un environnement favorable pour l'approvisionnement et le prix des métaux chez Recycling

Au troisième trimestre 2020, les activités de Recycling ont continué à bénéficier de bonnes conditions commerciales, d'un environnement d'approvisionnement favorable et de prix plus élevés des métaux précieux, y compris le rhodium, qui n'a pas de marché à terme liquide permettant une couverture. Compte tenu de l'arrêt prévu de 4 semaines pour maintenance dans la business unit Precious Metals Refining, qui s'est achevé au cours de l'été, et des effets de saisonnalité chez Jewelry and Industrial Metals, Umicore prévoit que l'EBIT ajusté pour Recycling pour l'année 2020 se situe dans la fourchette de € 320 millions à € 330 millions. Les bénéfices du business group devraient continuer à être favorablement influencés l'an prochain par l'environnement d'approvisionnement et par les prix des métaux couverts à des niveaux attractifs. Le business group est toutefois également exposé à l'évolution des prix des métaux pour lesquels il n'est pas possible de se couvrir, plus difficile à prévoir.

Contribution moindre de Element Six Abrasives dans le segment Corporate

Le segment Corporate devrait refléter une contribution bien moindre d'Element Six Abrasives, qui a connu une contraction importante de ses activité dans le domaine des forages pétroliers et gazier ainsi que de la demande pour les produits d'outillage de précision utilisés dans les applications automobiles et aérospatiales.

Ajustements à l'EBIT

Umicore prévoir des ajustements à l'EBIT pour le second semestre d'environ - € 150 millions, la plupart étant de nature hors trésorerie. Ce montant comprend les charges de € 55 millions liés à la rationalisation de Cobalt and Specialty Materials récemment annoncée, d'autres charges de dépréciation hors trésorerie et une provision pour créer une zone verte entourant l'usine d'Hoboken.

"Malgré l'impact dévastateur de la pandémie, Umicore est en bonne voie pour afficher une performance solide en 2020, qui démontre une fois de plus la résilience de notre business model et l'engagement et la flexibilité des 11.000 employés d'Umicore. Ma priorité reste de protéger leur santé et leur sécurité. Les tendances à long-terme qui sont à la base de la stratégie d'Umicore en matière de mobilité propre et de recyclage sont plus pertinentes que jamais, et je suis convaincu qu'Umicore sortira de ces temps difficiles en bonne position et préparée pour la croissance future."

Marc Grynberg, CEO d'Umicore



Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique est organisée par Marc Grynberg, CEO, et Filip Platteeuw, CFO, aujourd'hui, le 2 novembre, à 9h00 CET.

Plus d'information

Profil d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif principal d'Umicore de créer de la valeur durable se base sur l'ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d'Umicore ainsi que les centres de recherche et développement sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé au premier semestre 2020 des revenus (hors métaux) de € 1,6 milliards (chiffre d'affaires de € 10,0 milliards) et emploie actuellement environ 11.000 personnes.