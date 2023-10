Umicore et AESC, un leader mondial dans le développement et la fabrication de batteries haute performance pour les véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d'énergie, ont signé un accord de dix ans par lequel Umicore fournira des matériaux de batterie à haute teneur en nickel[1] pour la production de batteries de VE dans les usines[2] d'AESC aux États-Unis. Ce partenariat soutient les ambitions de croissance d'AESC dans la région en garantissant l'approvisionnement de ces matériaux critiques de haute performance, d'origine durable, au niveau régional. Le contrat et ses engagements fermes donnent à Umicore un accès sécurisé à une part importante de la demande nord-américaine en matériaux pour batteries de véhicules électriques et diversifient son exposition aux principaux acteurs de la chaîne de valeur des véhicules électriques.

Parallèlement, Umicore et AESC s'engagent à renforcer leur partenariat, Umicore étant à la tête du développement des matériaux actifs cathodiques, essentiels aux technologies pionnières de la prochaine génération de batteries d'AESC.

L'accord de fourniture de matériaux actifs cathodiques (CAM) s'étend de 2026 à 2035 et marque une étape importante dans la décision d'Umicore de construire une usine neutre en carbone pour les matériaux de batteries à Loyalist, Ontario, Canada, afin de couvrir la région nord-américaine. Ce projet témoigne également du leadership technologique d'Umicore et de son historique en matière d'innovation, ainsi que de sa capacité à produire efficacement, à l'échelle industrielle, des matériaux pour batteries présentant des teneurs en nickel aussi élevées.

« Nous sommes très fiers d'unir nos forces à celles d'AESC et de soutenir AESC et ses clients dans leur succès et leur expansion à l'échelle mondiale. Notre engagement commun envers les principes des chaînes de valeur locales pour locaux pour les batteries, unit nos efforts en faveur d'une mobilité électrique propre.

Ce partenariat souligne en outre le succès de notre stratégie mondiale visant à mettre en place des chaînes de valeur durables pour les matériaux de batteries à proximité de nos clients et valide notre leadership et la fiabilité de nos technologies de batteries. »

Mathias Miedreich, CEO d'Umicore

L'accord garantit un volume annuel équivalent à 50 gigawattheures de CAM d'ici la fin de la décennie. Les batteries alimenteront les véhicules électriques des clients d'AESC dans la région, y compris le groupe BMW[3]. AESC commencera à recevoir des livraisons en 2026 de l'usine d'Umicore à Cheonan, en Corée, complétées par des livraisons de l'usine de Loyalist lorsqu'elle commencera à produire la même année.

« Nous sommes ravis de nous associer à Umicore, car nous maintenons un engagement ferme en faveur du développement d'une technologie de pointe pour les batteries de véhicules électriques. Ce partenariat et les améliorations de la chaîne d'approvisionnement qu'il apporte permettront à notre entreprise de tirer parti de la capacité éprouvée d'Umicore à fournir des matériaux critiques de haute qualité à grande échelle et à renforcer notre leadership dans le développement de batteries de VE avancées et fiables », a déclaré Shoichi Matsumoto, CEO d'AESC. « Alors que nous renforçons notre présence industrielle aux États-Unis, un marché clé à croissance rapide pour les VE, et que nous consolidons nos capacités de R&D dans le monde entier, ce partenariat positionne AESC comme le partenaire de choix de l'industrie automobile mondiale. »

« Le groupe BMW poursuit une stratégie d'approvisionnement globalement équilibrée dans les trois principales régions géographiques du monde. Notre fournisseur de cellules de batteries aux États-Unis s'approvisionnera dorénavant en matières premières essentielles au Canada. Nous sommes heureux que le Canada joue un rôle important dans l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement robuste et efficace en cellules de batterie pour le groupe BMW en Amérique du Nord », a déclaré Joachim Post, membre du Conseil de gestion de BMW AG responsable Purchasing and Supplier Network.

Note à l'éditeur :

Les matériaux actifs cathodiques pour batteries constituent l'élément le plus critique pour déterminer la performance des batteries rechargeables. Umicore peut fabriquer toutes ses technologies de batteries, y compris celles à très haute teneur en nickel, dans ses usines de production en Corée, en Chine, en Europe et, bientôt, au Canada. Une teneur en nickel très élevée est essentielle pour les voitures à grande autonomie, car elle garantit une densité énergétique et une capacité de stockage accrues.

Umicore continue d'étudier les possibilités d'établir une présence régionale dans le raffinage des métaux et le recyclage des batteries en Amérique du Nord, à l'instar de sa chaîne d'approvisionnement complète en matériaux pour batteries en Europe et de sa présence tout au long de la chaîne d'approvisionnement en Asie. La stratégie d'Umicore permet de sécuriser l'approvisionnement de ces matériaux critiques pour les batteries de VE au niveau régional, d'accroître l'indépendance régionale et de réduire l'empreinte environnementale de la fabrication des matériaux pour batteries.

Galerie de médias

Pour les images, veuillez visiter notre galerie de médias.

---

[1] Teneur en nickel de 90% et plus.

[2] Les usines de batteries d'AESC en Amérique du Nord sont situées dans le Kentucky, en Caroline du Sud et dans le Tennessee.

[3] Les batteries d'AESC avec les matériaux d'Umicore alimenteront la sixième génération de la technologie BMW eDrive.