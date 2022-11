Umicore conclut un placement privé lié à la durabilité de € 591 millions

Umicore a finalisé avec succès l'émission d'un placement de dette privé à taux fixe, liée à la durabilité, aux Etats-Unis pour un montant total en principal équivalent à € 591 millions1. Placées auprès de plus de 15 investisseurs institutionnels, le placement a suscité un intérêt tant de la part des investisseurs ayant participé aux placements 2017 et 2019 que de nouveaux investisseurs.

L'opération, dont les fonds seront prélevés en janvier 2023, est composée de plusieurs tranches dont les échéances varient de 5 à 12 ans et correspondant à une échéance moyenne pondérée de plus de 8 ans.

Cette émission lie davantage le financement du Groupe à ses performances en matière de durabilité. Le taux d'intérêt des obligations sera directement lié à la progression d'Umicore vers les objectifs de neutralité carbone formulés dans ses ambitions de durabilité « Let's go for Zero », lancées en juin 2021. Dans le cadre de « Let's go for Zero », le Groupe s'engage à atteindre la neutralité carbone en 2035, avec des objectifs intermédiaires de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 de 20% en 2025 et de 50% en 2030.

Grâce à la réussite de cette offre de placement privé, Umicore diversifie et étend considérablement sa base de financement et la maturité de sa dette à des conditions à taux fixes. Le produit de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise. Cela inclut notamment le financement des projets de croissance d'Umicore dans le cadre de sa stratégie « 2030-RISE » dans les domaines de la transformation de la mobilité, du besoin croissant de matériaux avancés et de la circularité.

Wannes Peferoen, CFO d'Umicore, a commenté : « Le succès de cette émission par placement privé dans un contexte de marchés financiers volatils démontre la solidité de nos relations avec les investisseurs institutionnels en dette et apporte une validation forte du plan stratégique d'Umicore « 2030-RISE » conçu pour accélérer la croissance créatrice de valeur. Cette transaction nous fournira un financement supplémentaire à taux fixe et à long terme à un prix attractif et soutiendra l'exécution de notre ambitieuse stratégie de croissance. En outre, elle souligne la prise de conscience croissante de l'impact social et durable des décisions de financement dans un contexte de changement climatique et de raréfaction des ressources et démontre l'engagement fort d'Umicore envers ses ambitions de durabilité « Let's go for Zero » visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2035. »

Cette émission viendra compléter les trois placements privés existants d'un montant total de € 1 080 millions, l'obligation convertible de € 500 millions et le prêt de la Banque européenne d'investissement de € 125 millions. En outre, Umicore dispose de facilités de crédit bancaire syndiqué encore non utilisées d'un montant total d'environ € 1 milliard et d'importants instruments non engagés de financement à court terme.





Profil d'Umicore



Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 2,1 milliards (chiffre d'affaires de € 13,8 milliards) au premier semestre de 2022 et emploie 11 350 personnes.

À propos des ambitions d'Umicore "Let's go for Zero"

Chez Umicore, nous considérons qu'il est de notre responsabilité d'entreprise, ou mieux encore, de notre mission d'utiliser notre savoir-faire technologique, notre expertise scientifique et notre envergure d'entreprise pour être un leader industriel en matière de durabilité. Nous sommes déterminés à repenser les processus, à nous transformer et à concentrer nos efforts sur des émissions nettes de GES nulles, des regrets nuls et des possibilités infinies.

Pour plus d'informations sur nos ambitions "Let's go for Zero" : cliquez ici .

Le 18 novembre 2022, l'initiative Science Based Target (SBTi) a validé les objectifs à court terme d'Umicore pour 2030, à savoir réduire de 50 % ses émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 par rapport à la référence de 2019, et réduire de 42 % ses émissions de scope 3 par tonne de matériaux achetés. Pour plus d'informations sur la validation SBTi, cliquez ici .



Note concernant les informations prévisionnelles

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Umicore. Il est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle d’Umicore. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où des hypothèses retenues s’avéreraient incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Umicore et toute autre personne décline toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles fournies.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction, et ne constituera pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans tout État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres mentionnés dans le présent document n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrés au titre du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act ») et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable de l’obligation d’enregistrement du Securities Act. Il n’y aura aucune offre publique de titres aux États-Unis en lien avec cette transaction.

Ce communiqué de presse n’est pas un prospectus aux fins du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus »).

Les Titres ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition des investisseurs de détail dans l’Espace économique européen (« EEA ») ou au Royaume-Uni. À ces fins, on entend par investisseur de détail une personne qui est l’un (ou plusieurs) (i) d’un client de détail tel que défini à l’article 4(1), point (11), de la Directive 2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ; ou (ii) d’un client au sens de la Directive (UE) 2016/97, telle que modifiée, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que défini à l’article 4(1), point (10), de MiFID II ; ou (iii) pas un investisseur qualifié tel que défini dans le Règlement Prospectus. Par conséquent, aucun document d'information clé requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « Règlement PRIIPs ») pour offrir ou vendre les Titres ou les mettre autrement à la disposition d'un investisseur de détail dans l'EEA ou au Royaume-Uni n'a été préparé et, par conséquent, l'offre ou la vente des Titres ou leur mise à disposition à tout investisseur de détail dans l'EEA ou au Royaume-Uni peut être illégale en vertu du Règlement PRIIPs.

Les Titres ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition des investisseurs de détail au Royaume-Uni (« UK »). A ces fins, on entend par investisseur de détail une personne qui est l’un (ou plusieurs) (i) d’un client de détail tel que défini à l’article 2, point (8) du Règlement (UE) 2017/565 dans la mesure où il fait partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (« EUWA ») ou (ii) d’un client au sens des dispositions du Financial Services and Markets Act 2000, tel que modifié (le « FSMA ») et de toute règle ou règlementation prise en vertu du Financial Services and Markets Act 2000 pour mettre en œuvre la Directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel tel que défini à l’article 2(1), point (8) du Règlement (UE) 600/2014, étant donné qu’il fait partie du droit national en vertu de l’EUWA. Par conséquent, aucun document d'information clé requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 tel qu'il fait partie du droit interne en vertu de l'EUWA (le « Règlement PRIIPs UK ») pour offrir ou vendre les Titres ou les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail au Royaume-Uni n'a été préparé et, par conséquent, l'offre ou la vente des Titres ou leur mise à disposition à tout investisseur de détail au Royaume-Uni peut être illégale en vertu du Règlement PRIIPs UK.







1 Total de l'équivalent en EUR de toutes les tranches en USD et en EUR sur la base du taux de change de 1,01 USD par EUR au moment de la fixation du prix.