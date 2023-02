Umicore lance l'industrialisation de sa technologie de matériaux de batteries riches en manganèse pour véhicules électriques

Umicore commence l'industrialisation de sa technologie de pointe de matériaux actifs cathodiques HLM (high lithium, manganèse) riches en manganèse et vise une production commerciale et une utilisation dans les véhicules électriques (VE) en 2026. Cette étape majeure introduit une technologie nettement concurrentielle par rapport aux autres technologies de batteries à coût réduit pour les VE et complète le vaste portefeuille d'Umicore de matériaux de batteries NMC (nickel, manganèse, cobalt) pour les VE à haute performance et à longue autonomie.

La technologie HLM gagne du terrain auprès des constructeurs automobiles et des fabricants de cellules de batterie en tant que technologie de batterie différenciante à faible coût, à haute densité énergétique et durable. La batterie HLM offre un meilleur coût total de propriété que la batterie LFP (lithium fer phosphate), avec une plus grande autonomie, une sécurité équivalente, un contrôle beaucoup plus fiable de l'état de charge et une meilleure recyclabilité. Umicore recycle ces matériaux de batteries à l'échelle industrielle, avec des taux de récupération parmi les plus élevés du secteur et de manière éco-efficace .

"Umicore réaffirme sa position de leader dans le domaine des batteries, car notre technologie HLM riche en manganèse se rapproche de la production commerciale pour les futurs clients et constitue une alternative optimale pour la production de batteries EV à faible coût. Nous nous sommes engagés dans des programmes de développement de produits avec des constructeurs automobiles et des fabricants de cellules qui ont choisi d'accélérer la mise en œuvre de notre solution exclusive à haute capacité, à faible coût et recyclable, grâce à ses performances éprouvées et distinctes", a déclaré Ralph Kiessling, Executive Vice President Energy & Surface Technologies chez Umicore. "Le portefeuille de technologies et les projets d'Umicore -- de la technologie actuelle à moyenne et haute teneur en nickel, jusqu’aux technologies à court terme riches en manganèse et aux futures batteries solides - soutiennent nos clients et permettent la transformation de l'e-mobilité grâce à un large éventail de technologies de pointe."

La production future de HLM est prévue dans les usines de matériaux pour batteries d'Umicore en Corée et en Pologne , qui produisent aujourd'hui des matériaux actifs cathodiques à base de NMC, ainsi que dans l'usine prévue au Canada .





Pour plus d’informations

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com





Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com





À propos d’Umicore

Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale.