Umicore : placement réussi dans la finance durable

Le groupe belge de matériaux de spécialités Umicore a annoncé jeudi avoir placé avec succès un placement privé lié à la finance durable pour un montant de 591 millions d'euros.



Cet emprunt à taux fixe a été conclu aux Etats-Unis auprès de plus de 15 investisseurs institutionnels, avec un intérêt tant de la part des investisseurs ayant participé aux placements de 2017 et 2019 que de nouveaux arrivants, précise la société dans un communiqué.



L'opération, dont les fonds seront prélevés en janvier 2023, est composée de plusieurs tranches dont les échéances varient de cinq à 12 ans et correspondant à une échéance moyenne pondérée de plus de 8 ans.



Le taux d'intérêt des obligations sera directement relié à la progression d'Umicore vers ses objectifs en matière de neutralité carbone formulés dans le cadre d'un plan stratégique présenté l'an dernier.



Le groupe s'était alors engagé à atteindre la neutralité carbone à horizon 2035, avec des objectifs intermédiaires de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 de 20% en 2025 et de 50% en 2030.



Cette émission vient compléter trois placements privés existants d'un montant total de 1,08 milliard d'euros, une obligation convertible de 500 millions et un prêt de la Banque européenne d'investissement pour 125 millions.



En outre, Umicore indique disposer de facilités de crédit bancaire syndiqué encore non utilisées pour un montant total d'environ un milliard d'euros ainsi que d'importants instruments non engagés de financement à court terme.



L'action du spécialiste du recyclage des métaux progressait de 1,2% jeudi matin à la Bourse de Bruxelles, surperformance un indice BEL 20 en hausse de 0,4%.



