Umicore prépare la construction d’une usine de production de matériaux pour batteries, la première du genre au Canada

Umicore prévoit de construire une usine de production de matériaux pour batteries à cathode active (CAM) et de matériaux précurseurs (pCAM) en Ontario, au Canada. Pour Umicore, cet investissement représente l'étape finale dans l'établissement d'une présence de production véritablement mondiale avec des chaînes de valeur de matériaux pour batteries totalement intégrées au niveau régional, afin de soutenir ses clients dans leur transformation rapide vers une mobilité électrique durable.

L'installation prévue serait la première de ce type en Amérique du Nord, combinant la fabrication de cathodes et de matériaux précurseurs à grande échelle industrielle et complétant ainsi le chaînon manquant de la chaîne de valeur des batteries au Canada, des ressources naturelles à la mobilité électrique. Umicore est en négociation avec plusieurs clients potentiels pour des contrats de production en Amérique du Nord. Cela constituera la base de la décision d'investissement d'Umicore et souligne son engagement en faveur de rendements créateurs de valeur.

Aujourd'hui, Umicore et le gouvernement du Canada ont signé un protocole d'accord (PdA) pour finaliser la demande de soutien du projet dans le cadre du Fonds d'Innovation Stratégique. Ce PdA suit un accord signé récemment avec Loyalist Township afin de sécuriser un terrain d'environ 142 hectares à Loyalist, en Ontario, à cet effet. Le site, au centre de l'écosystème automobile du Canada, offre des avantages déterminants tels que l'accès à une main-d'œuvre hautement qualifiée, à des infrastructures clés et à des énergies renouvelables, que la nouvelle usine utilisera à 100% dès le début de la production.

Umicore vise à démarrer la construction en 2023 et les opérations à la fin de 2025, avec le potentiel d'atteindre d'ici la fin de la décennie une capacité de production annuelle capable d'alimenter environ un million de VE.

Umicore étudiera également les possibilités de raffinage des métaux et de recyclage des batteries en Amérique du Nord, afin d'offrir à ses clients de la région un accès sûr et circulaire aux matériaux essentiels des batteries et - conformément à son ambition annoncée précédemment d'établir une présence régionale en Amérique du Nord - à l'ensemble de la chaîne de valeur des CAM.

"Le Canada et la province de l'Ontario ont tout ce qu'il faut pour qu'Umicore mette en place une chaîne d'approvisionnement durable et à part entière pour les matériaux de batteries, de la mine jusqu'au marché final des véhicules électriques. Une fois que les principaux contrats avec les clients sont en place, cette expansion en Amérique du Nord viendrait compléter notre déploiement mondial de chaînes d'approvisionnement régionales pour nos clients de l'industrie automobile et des cellules de batteries sur désormais trois continents ", a déclaré Mathias Miedreich, CEO d'Umicore. "En outre, nous sommes très reconnaissants aux gouvernements canadien et ontarien pour leur soutien et leur volonté de cofinancer ce projet. L'installation aidera le Canada et Umicore dans leur objectif commun de parvenir à une chaîne d'approvisionnement en batteries neutre en carbone."

"L'annonce d'aujourd'hui vise à créer des emplois, à réduire la pollution et à bâtir une économie plus forte et plus propre pour les Canadiens. L'intention d'Umicore d'établir sa nouvelle installation dans le canton de Loyalist est un autre grand pas en avant alors que nous faisons du Canada un leader mondial dans la production de véhicules électriques – depuis les minéraux jusqu’à la fabrication. Avec plus de 1000 emplois pour la construction de l'usine, et des centaines de postes permanents une fois qu'elle sera opérationnelle, cette nouvelle installation jouera un rôle important dans le secteur de l'automobile propre du Canada pendant de nombreuses années," a déclaré le Très Honorable Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada.

“Le Canada est un chef de file mondial en ce qui concerne les emplois de l'avenir dans l'économie à faibles émissions de carbone. L'annonce d'aujourd'hui avec Umicore s'appuie sur les récents investissements de notre gouvernement dans la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques prospère au Canada. Nous assurons une économie forte et résiliente, tout en créant des dizaines de milliers d'emplois bien rémunérés dans tout le pays," a déclaré l'Honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

"Aujourd'hui est un autre parfait exemple que notre plan de reconstruction de l'industrie automobile de l'Ontario prend de la vitesse et qu'il apportera d'énormes gains aux collectivités", a déclaré le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. "L'Ontario a tout ce dont il a besoin, en amont et en aval de notre chaîne d'approvisionnement locale, pour conserver et renforcer sa position de puissance nord-américaine de la construction automobile. Umicore prévoit d’apporter cette partie de la chaîne d'approvisionnement des VE en Ontario, ce qui continuera à transformer notre secteur automobile et à créer de bons emplois."

"Cet investissement important d'Umicore fera de l'Ontario un chef de file nord-américain dans ce segment de grande valeur de la chaîne d'approvisionnement des VE et reliera davantage le secteur minier du Nord de l'Ontario à la fabrication de VE dans le Sud", a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. "Ayant réussi récemment à attirer d'importants investissements dans la province, notre gouvernement fait valoir la prétention de l'Ontario à développer et à construire les batteries qui alimenteront les véhicules de l'avenir."

Aujourd'hui, Umicore sert ses clients de matériaux pour batteries en Europe par le biais de son usine de précurseurs de cathodes et de raffinage du cobalt à Kokkola, en Finlande, et de son usine de matériaux pour batteries à Nysa, en Pologne, qui est la première usine de matériaux pour cathodes à l'échelle industrielle du continent. En Asie, Umicore sert ses clients depuis ses usines de Jiangmen, en Chine, et de Cheonan, en Corée. Dans le cadre de ses ambitions ESG (environnement, social et gouvernance) Let's go for Zero , Umicore vise à atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici 2035. L'accès aux énergies renouvelables sur l'ensemble de ses sites est un levier essentiel pour atteindre cet objectif. En outre, Umicore entend devenir le principal fournisseur de matériaux pour batteries à faible teneur en carbone, et favoriser la décarbonisation grâce à son positionnement unique dans la chaîne de valeur des batteries.





Pour plus d’informations

Investor Relations

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 70 68 adrien.raicher@umicore.com

Evelien Goovaerts + 32 477 586814 evelien.goovaerts@umicore.com





Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com





À propos d’Umicore

Umicore est le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,0 milliards (chiffre d'affaires de € 24,1 milliards) et employait 11 050 personnes en 2021.