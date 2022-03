Umicore publie son Rapport Annuel Intégré 2021

« Umicore a enregistré des résultats et des flux de trésorerie records en 2021, malgré de graves perturbations de la production automobile mondiale au second semestre. Cette réalisation impressionnante est le fruit de la solide performance opérationnelle sous-jacente dans tous les business groups et fut soutenue par un environnement de prix des métaux précieux exceptionnel.

Nous avons lancé notre stratégie ESG « Let's Go for Zero » (Zero GHG emissions, Zero Harm, Zero Inequality), qui a constitué une étape importante de notre long parcours en matière de développement durable. Nos nouvelles ambitions ont été dévoilées et nous avons annoncé des objectifs explicites pour 2030 et au-delà. Une nouvelle organisation de gouvernance ESG a depuis lors été mis en place, qui nous permettra de piloter les progrès accomplis dans la réalisation de nos objectifs ESG. Nous nous sommes engagés envers SBTi à nous assurer que notre parcours de transformation à faible émission de carbone est aligné sur la science du climat, nous avons conclu divers contrats d’approvisionnement d’électricité verte (« Green PPAs »), nous avons commencé à implémenter les recommandations du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD) et nous avons signé un prêt inaugural de 500 millions d'euros lié à la durabilité.

En décembre, nous avons annoncé avec Volkswagen AG notre intention de créer une coentreprise pour la production de précurseurs et de matériaux cathodiques en Europe afin d'approvisionner la production européenne de cellules de batterie de Volkswagen AG. Ce partenariat permettra de diversifier davantage notre clientèle et soutiendra VW dans son ambitieuse stratégie d'électrification. La coentreprise contribuera aux ambitions du Green Deal Européen, notamment l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement européenne durable pour les batteries.

Nous avons déjà réalisé des progrès significatifs dans la préparation d'Umicore pour son prochain chapitre de croissance et nous renforçons encore nos positions de leadership concurrentiel dans les différentes chaînes de valeur. En même temps, nous développons les orientations stratégiques d'Umicore à l'horizon 2030 et les partagerons avec nos parties prenantes lors de notre prochain Capital Market Day, le 22 juin.

Enfin, je tiens à remercier toutes nos parties prenantes pour leur contribution à notre succès en 2021, en particulier les collègues d'Umicore. »

Mathias Miedreich, CEO d'Umicore.

Umicore a publié aujourd'hui son rapport annuel intégré 2021. Il offre une vue complète et intégrée de nos performances économiques, financières, environnementales, sociales et de la chaîne de valeur pour 2021. Umicore vise une plus grande transparence sur son impact et sur sa valeur pour la société, avec un reporting accru ainsi qu'une utilisation élargie des cadres de reporting. Outre la production du rapport conformément à l'option "Core” des normes GRI, Umicore a commencé à intégrer les paramètres SASB, TCFD et des éléments décris dans le rapport sur les « Stakeholder Capitalism Metrics » du WEF.

Le rapport est disponible en anglais et en néerlandais sur www.umicore.com .





Pour plus d’informations

ESG

Natalia Agüeros-Macario +32 2 227 71 02 natalia.agueros@umicore.com

Annelies Storme +32 2 227 71 02 annelies.storme@umicore.com

Relations avec les investisseurs

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 70 68 adrien.raicher@umicore.com

Relations avec les médias

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com





À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,0 milliards (chiffre d'affaires de € 24,1 milliards) et employait 11 050 personnes en 2021.