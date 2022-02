Umicore : signe un crédit inaugural lié à la durabilité de 500 millions d'euros

Umicore a signé un prêt durable (SLL) de € 500 millions, corrélant pour la première fois les coûts de financement du Groupe à des objectifs de performance durable, refinançant avec succès sa facilité de crédit syndiquée existante de € 300 millions.

La facilité a été souscrite par un groupe de 13 banques internationales et a une durée de base de cinq ans. Elle mesure notamment les progrès d'Umicore envers ses objectifs de neutralité carbone et de diversité des genres.

« Ce prêt durable inaugural s'inscrit dans le cadre de notre ambitieuse stratégie ESG* Let's go for Zero. Il élargit encore la capacité de financement d'Umicore, soutenue par un large groupe de banques relationnelles internationales. »

Filip Platteeuw, Chief Financial Officer d'Umicore

Grâce à la stratégie Let's go for Zero d'Umicore, lancée en juin 2021, le Groupe s'engage à atteindre la neutralité carbone en 2035, avec des objectifs intermédiaires de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre périmètre 1 & 2 de 20 % en 2025 et de 50 % en 2030, et à atteindre la parité hommes-femmes dès que possible, avec 35 % de femmes au sein de la direction en 2030.

BNP Paribas Fortis, KBC Bank et SMBC ont agi en tant que coordinateurs Bookrunners and Mandated Lead Arrangers pour la transaction, tandis que BNP Paribas Fortis a également agi en tant que Sustainability Coordinator.

« Nous sommes fiers qu'Umicore ait choisi BNP Paribas Fortis » a déclaré Didier Beauvois, Head of Corporate Banking et membre du Comité exécutif de la banque. « Ce crédit à impact positif vient renforcer les ambitions d'Umicore en matière de neutralité carbone et d'égalité des genres. C'est une très belle illustration de la façon dont BNP Paribas Fortis en tant que représentant des autres banques syndiquées, peut accompagner ses clients vers un avenir plus durable. »

*ESG - Environmentaux, Sociaux et de Gouvernance