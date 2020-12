Umicore : upgrades 2020 guidance

Umicore relève ses prévisions pour 2020 et prévoit à présent que son EBIT ajusté se situe autour des € 530 millions pour l'année entière. La différence avec les prévisions précédentes, communiquées le 2 novembre 2020, d'un EBIT ajusté de € 465 millions à € 490 millions, traduit une meilleure performance que prévu en novembre et décembre chez Catalysis et Recycling. Chez Energy & Surface Technologies, les résultats devraient être proches du niveau supérieur de la fourchette communiquée le 2 novembre 2020.

Chez Catalysis, la reprise de l'industrie automobile s'est poursuivie en novembre et a été plus marquée que prévu. Les niveaux d'activité sont également très élevés en décembre, contrairement aux effets de saisonnalité habituels. Cette reprise est plus prononcée en Chine et en Europe et traduit une réduction du retard dans le carnet de commandes qui avait été causé par des perturbations de la production au premier semestre. Umicore continue à bénéficier d'une position de marché solide pour les applications destinées aux moteurs à essence, en particulier en Chine.

Chez Recycling, la performance opérationnelle des business units Precious Metals Refining et Jewelry and Industrial Metals est également supérieure aux attentes, et l'augmentation des prix des métaux précieux est favorable aux résultats. Le prix du rhodium, en particulier, a grimpé à des niveaux records par rapport aux niveaux déjà élevés observés début novembre. La business unit Precious Metals Management bénéficie à la fois de la hausse des prix des métaux et de la volatilité importante des prix des métaux, qui continuent d'augmenter la contribution liée à son activité de trading.

Chez Energy & Surface Technologies, l'évolution de la performance est conforme aux attentes communiquées début novembre.

'Je suis fier de la performance d'Umicore dans le contexte difficile et très instable d'aujourd'hui. La visibilité reste extrêmement limitée et nous continuerons à nous adapter avec agilité aux variations de la demande des marchés finaux à court terme, tout en restant concentrés sur notre stratégie à long terme.'

Marc Grynberg, CEO d'Umicore