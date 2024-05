Umiya Tubes Limited est une entreprise basée en Inde qui fabrique des tubes en acier inoxydable. La société fabrique des tubes décoratifs et des tuyaux industriels en acier inoxydable qui sont utilisés dans diverses industries. La société exerce ses activités dans le segment des tubes d'acier. Elle dessert des industries telles que les usines chimiques, les usines laitières, les roulements à billes, les usines pétrochimiques, les usines d'extraction de solvants, les chaudières, les industries du meuble, les pipelines de distribution de gaz et de pétrole, les industries pétrolières, la réfrigération, les industries automobiles, les industries de la construction, les égouts, les équipements de cuisine, les tuyaux de chauffage, les produits à base de gaz de pétrole liquéfié (GPL), les appareils électriques, les tuyaux sans soudure, l'instrumentation, l'alimentation et les boissons, les chemins de fer, et autres. L'unité de production de la société se trouve dans le district de Sabarkantha à Gujarat, en Inde.

Secteur Acier