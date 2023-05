GAGNANTS ET PERDANTS DE L'AIM : iEnergizer s'en va ; Unbound à vendre

(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres vendredi.

AIM - GAGNANTS

iEnergizer PLC, en hausse de 24% à 67 pence, fourchette de 12 mois 29,5p-526p. La société de gestion de services informatiques basée à Noida, en Inde, a annoncé que ses actions cesseraient d'être négociées sur l'AIM mercredi. En avril, elle a déclaré qu'elle demandait l'annulation de son inscription à la bourse, estimant qu'il était "peu probable que le maintien de l'inscription à la bourse permette à la société d'avoir un accès beaucoup plus large au capital", ajoutant que le coût et les implications juridiques du maintien de l'inscription à l'AIM étaient "disproportionnés" par rapport aux avantages qui en découleraient.

Genedrive PLC, en hausse de 16% à 23,70 pence, fourchette de 12 mois 8,00 pence-48,86 pence. La société de diagnostic moléculaire sur le lieu de soins indique que le National Institute for Health & Care Excellence du Royaume-Uni recommande, dans un projet de directive, d'utiliser le génotype du CYP2C19 avant l'administration du clopidogrel dans la prise en charge des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral ischémique. "Le dépistage des patients pour évaluer leur statut de résistance au clopidogrel permet des traitements alternatifs et de meilleurs résultats cliniques", explique la société. Le comité NICE a inclus le test CYP2C19 ID de la société dans son évaluation. Genedrive précise que le test est encore en cours de développement. L'entreprise attend le marquage de l'UKCA sur le test avant le rapport final du NICE, actuellement prévu pour le mois d'octobre.

AIM - LOSERS

Velocys PLC, en baisse de 28% à 2,41p, fourchette de 12 mois 2,20p-7,30p. La société de technologie des carburants durables déclare que les livres sont couverts à environ 6 millions de livres sterling pour son placement et sa proposition de vente au détail. Les livres restent ouverts. La levée de fonds a été annoncée après la clôture du marché jeudi, avec un prix d'émission de 2,5 pence pour chaque action. Ce prix représente une décote de 26 % par rapport au cours de clôture de jeudi, qui était de 3,4 pence. Velocys avait exprimé des inquiétudes quant à sa capacité à poursuivre son activité. Elle vise à lever au moins 32 millions de livres sterling par le placement, l'offre au détail, l'offre ouverte, ainsi qu'une émission conditionnelle de billets de prêt convertibles à Carbon Direct Capital et d'autres émissions potentielles de billets de prêt convertibles et/ou de nouvelles actions ordinaires à des investisseurs autres que Carbon Direct Capital.

Unbound Group PLC, baisse de 23% à 2,51 pence, fourchette de 12 mois 2,51 pence-35,94 pence. L'action atteint son plus bas niveau sur 12 mois alors que l'entreprise lance un examen stratégique, y compris un processus de vente formel. Unbound est la société mère d'un groupe de détaillants qui vend une gamme de marques axées sur les plus de 55 ans, y compris Hotter Shoes. L'examen a pour but d'explorer ses options stratégiques et pourrait inclure une vente complète de l'entreprise. Unbound prévient qu'un déficit temporaire du fonds de roulement pourrait survenir en septembre et octobre de cette année. L'entreprise continue de travailler avec ses conseillers et ses partenaires bancaires pour lever des fonds supplémentaires ou refinancer ses facilités actuelles.

