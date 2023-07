Unbound Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui vend une gamme de marques destinées aux plus de 55 ans. La société propose des chaussures et des vêtements et présente des marques complémentaires tierces aux côtés des nouvelles marques d'Unbound, ainsi que Hotter. Hotter est une marque de chaussures omnicanale pilotée par le numérique qui met l'accent sur le confort et l'ajustement grâce à l'utilisation d'une technologie différenciée pour les consommateurs du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Europe, principalement dans la tranche d'âge des plus de 55 ans. Hotter vend des chaussures pour sa clientèle, couvrant une gamme de styles et de catégories, tous les produits proposés étant conçus et développés par l'équipe de design interne. Les principales catégories de produits Hotter sont Active, Boots, Deck, Formal shoes, Gore-Tex, Sandals, Shoes et Slippers. Ses usines de fabrication et ses centres de distribution sont tous situés à Skelmersdale, au Royaume-Uni. Ses filiales comprennent Hotter MIPCO Limited et Electra Private Equity Limited.

Secteur Internet