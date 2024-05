Under Armour, Inc. est un spécialiste du marketing et de la distribution de vêtements, de chaussures et d'accessoires de sport de marque. Elle développe, commercialise et distribue des vêtements, des chaussures et des accessoires de sport de marque pour les hommes, les femmes et les jeunes. Elle opère dans quatre secteurs géographiques : L'Amérique du Nord, qui comprend les États-Unis et le Canada, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Le segment Amérique du Nord vend des vêtements, des chaussures et des accessoires en Amérique du Nord par l'intermédiaire de ses canaux de vente en gros et de vente directe au consommateur. Le segment EMEA vend des vêtements, des chaussures et des accessoires par l'intermédiaire de grossistes et de distributeurs indépendants, ainsi que de sites web de commerce électronique et de magasins de marque et d'usine. L'Asie-Pacifique vend des vêtements, des chaussures et des accessoires en Chine, en Corée du Sud, en Australie, à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande par l'intermédiaire de magasins exploités par ses partenaires de distribution et de vente en gros, ainsi que de sites web de commerce électronique et de magasins de marque et d'usine.

Secteur Habillement et accessoires