UNDER ARMOUR : relève ses objectifs annuels après avoir battu le consensus

Under Armour a publié aujourd'hui un bénéfice au premier trimestre 2020 de 77,8 millions de dollars soit 17 cents par action, après une perte de 590 millions de dollars, ou 1,30 euro, un an plus tôt. Le BPA ajusté ressort à 16 cents, soit quatre fois supérieur aux attentes du consensus FactSet. Les ventes de l'équipementier sportif ont également dépassé les attentes, s'établissant à 1,257 milliard de dollars (+35%) contre 1,131 milliard anticipé. Le groupe anticipe désormais un BPA 2021 de 2 à 4 cents, contre un objectif initial d'une perte de 18 à 20 cents et un consensus de +21 cents.