Under Armour: Stephanie Linnartz, patronne de Mariott, devient présidente et CEO

Under Armour a annoncé aujourd'hui que Stephanie Linnartz rejoindra l'entreprise en tant que présidente, directrice générale et membre de son conseil d'administration, à compter du 27 février 2023. Le fabricant d’articles de sport précise que Stephanie Linnartz est actuellement et depuis février 2021 présidente de Marriott International, qui revendique le statut de plus grand groupe hôtelier au monde, avec quelque 8 200 établissements répartis dans 138 pays. Elle a passé toute sa carrière au sein du groupe, après y être entrée en 1997.