Under Armour : prévisions de résultats relevées pour 2021

Under Armour a relevé mardi ses prévisions de résultats pour 2021 après avoir fait mieux que prévu au deuxième trimestre, notamment à la faveur d'une solide activité en Amérique du Nord.



Le bénéfice net du fabricant américain d'articles de sports s'est établi à 52,9 millions de dollars, soit 13 cents par action, sur les trois mois clos fin juin, à comparer avec une perte de 182,9 millions de dollars (40 cents l'action) un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires a bondi de 91% à 1,4 milliard de dollars, dont une hausse de l'activité de 101% en Amérique du Nord.



A l'international, les ventes ont grimpé de 133% dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et de 317% en Amérique Latine.



En termes de catégories, ce sont les ventes de vêtements qui ont le plus progressé (+105%) au cours du trimestre écoulé, devant les chaussures (+85%) et les accessoires (+99%).



Ces bons résultats ont incité la société à relever ses prévisions annuelles.



Le groupe de Baltimore s'attend désormais à un bénéfice par action (BPA) compris entre 14 et 16 cents cette année, contre une précédente estimation qui allait de deux à quatre cents.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.