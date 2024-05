Uni-President China Holdings Ltd. est une société holding d'investissement basée à Hong Kong, principalement engagée dans la fabrication et la vente de boissons et de nouilles instantanées. Elle exerce ses activités dans trois secteurs, à savoir le secteur des boissons, le secteur des nouilles instantanées et le secteur "Autres". Les boissons de la société comprennent les jus de fruits, le thé prêt à boire, le thé au lait, le café et l'eau en bouteille, entre autres. Ses nouilles instantanées comprennent les nouilles en bol, les nouilles en sachet et les nouilles à grignoter. La société est également impliquée dans la vente en gros de fourrage et d'engrais, ainsi que dans la fourniture de services de restauration par l'intermédiaire de ses filiales.

Secteur Boissons non alcoolisées