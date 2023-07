Uni-Sélect Inc. est une société canadienne qui se consacre à la distribution de produits de finition automobile et de peinture industrielle et de produits connexes en Amérique du Nord. Elle est également engagée dans le commerce des pièces de rechange pour automobiles au Canada et au Royaume-Uni. La société exerce ses activités par le biais de trois segments : FinishMaster U.S., Canadian Automotive Group et GSF Car Parts U.K. Le segment FinishMaster U.S. est impliqué dans la distribution de revêtements de finition automobile et industriels et de produits connexes représentant FinishMaster, Inc. sur le marché américain. Le segment du Groupe automobile canadien est impliqué dans la distribution de pièces de rechange automobiles, y compris les revêtements de finition et industriels et les produits connexes, par le biais de réseaux canadiens. Le segment GSF Car Parts U.K. est impliqué dans la distribution de pièces d'équipement d'origine et de pièces du marché secondaire de l'automobile, servant des clients locaux et nationaux à travers le Royaume-Uni.