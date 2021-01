Unibail-Rodamco-Westfield SE : Les prises de bénéfices devraient l'emporter 05/01/2021 | 08:59 05/01/2021 | 08:59 vente En cours

Cours d'entrée : 61.02€ | Objectif : 49.6€ | Stop : 66.5€ | Potentiel : 18.72% Le titre Unibail-Rodamco-Westfield SE évolue à proximité d'une résistance importante située vers 65.62 EUR limitant le potentiel de progression et pouvant engendrer l'amorce d'une correction de court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 49.6 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée. Points forts La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important. Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 70.72 EUR.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 65.62 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 70.72 EUR.

Données financières EUR USD CA 2020 2 469 M 3 033 M - Résultat net 2020 -7 297 M -8 961 M - Dette nette 2020 25 378 M 31 166 M - PER 2020 -1,24x Rendement 2020 6,43% Capitalisation 8 475 M 10 399 M - VE / CA 2020 13,7x VE / CA 2021 12,4x Nbr Employés 3 561 Flottant 88,5% Prochain événement sur UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 10/02/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 55,97 € Dernier Cours de Cloture 61,20 € Ecart / Objectif Haut 142% Ecart / Objectif Moyen -8,55% Ecart / Objectif Bas -69,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jean-Marie Tritant Group Chief Executive & Operating Officer Léon Bressler Chairman-Supervisory Board Jacob Cornelius Warmolt Lunsingh Tonckens Chief Financial Officer & Member-Management Board Fabrice Mouchel Group Finance Director Jean-Luc Neez Director-Finance