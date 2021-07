Unibail-Rodamco-Westfield SE : Nouveau mouvement baissier attendu 19/07/2021 | 09:56 vente En cours

Cours d'entrée : 69.34€ | Objectif : 58.3€ | Stop : 77.9€ | Potentiel : 15.92% Le sens baissier est toujours privilégié sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield SE avec l'augmentation des volumes et de la volatilité constatées au cours des dernières séances.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 58.3 €. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.

Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Données financières EUR USD CA 2021 2 285 M 2 696 M - Résultat net 2021 -4 068 M -4 800 M - Dette nette 2021 24 816 M 29 281 M - PER 2021 -2,31x Rendement 2021 1,46% Capitalisation 9 344 M 11 025 M - VE / CA 2021 15,0x VE / CA 2022 12,9x Nbr Employés 3 049 Flottant 79,3% Prochain événement sur UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 28/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Cloture 67,42 € Objectif de cours Moyen 68,07 € Ecart / Objectif Moyen 0,96% Dirigeants et Administrateurs Jean-Marie Tritant Group Chief Executive & Operating Officer Fabrice Mouchel Group Chief Financial Officer Jean-Luc Neez Director-Finance Léon Bressler Chairman-Supervisory Board Olivier Bossard Chief Investment Officer