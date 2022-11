URW : Goldman Sachs passe à la vente

Goldman Sachs a dégradé vendredi son opinion sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield, passant de 'neutre' à 'vendre' avec un objectif de cours à 12 mois ramené de 44 à 39 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'immobilier, l'analyste dit percevoir un risque d'exécution concernant le programme de cessions lancé par l'opérateur de centres commerciaux.



Il explique attendre des cessions plus tardives et moins importantes, tout en ajustant à la baisse ses anticipations de prix.



D'une manière générale, et en dépit des tensions inflationnistes qui soutiennent le prix des loyers, Goldman pronostique des taux d'inoccupation plus élevés, de moindres marges sur les loyers et une remontée des taux d'intérêt, avec un niveau d'endettement appelé à rester important, autant de facteurs qui le poussent à dégrader aujourd'hui son conseil sur Unibail.



