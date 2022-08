URW : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cible

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur URW (Unibail-Rodamco-Westfield), avec un objectif de cours ajusté de 85 à 83 euros, intégrant dans son modèle des frais financier plus élevés à moyen terme avec un impact limité de la hausse des taux.



'Dans le sillage de résultats de bonne facture confirmant les bonnes performances en Europe continentale et certaines faiblesses outre atlantique, nous avons mis à jour nos prévisions qui portent les fruits de l'allongement de la durée de la dette', indique l'analyste.



'Le potentiel de revalorisation nous conduit à maintenir notre recommandation achat même si le titre devrait continuer à souffrir des incertitudes sur les cessions d'actifs nord-américains que la hausse des taux rend encore plus difficiles', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

