URW : l'objectif d'Invest Securities reste inchangé

L'analyste estime que l'environnement des commerces reste certes encore difficile (nombreuses signatures de baux court terme et persistance des impacts de la crise sanitaire) mais URW a publié des données opérationnelles rassurantes avec, notamment, une baisse de -190pb de la vacance de ses centres (7,0%).



' Les cessions annoncées (e.g. Carré Sénart, rendement légèrement inférieur à 4,4%) réduisent encore les inquiétudes sur le bilan de la foncière. Même si le calendrier des arbitrages à venir pourra induire une certaine volatilité des principaux agrégats, un P/RNR toujours inférieur à 8,5x d'ici 2025 et une décote sur ANR NTA toujours supérieure à 36% nous semble attractifs ' indique Invest Securities.



L'analyste indique que son objectif de cours de 83E est maintenu et que sa recommandation Achat est inchangée.



