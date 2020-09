Unibail-Rodamco : Invest Securities abaisse son objectif

17/09/2020 | 09:52

Invest Securities estime que le plan de renforcement du bilan de 9MdsE annoncé hier est l'augmentation de capital de 3,5MdsE (prix d'émission non connu) devrait être fortement destructrice de valeur pour les actionnaires actuels (dépassant -30% sur nos résultats récurrent 2019 et 2023E sur la base d'un prix d'émission de 37E sujet à révision).



' L'opération intervient étonnamment à un moment où l'incertitude est au plus haut au sujet des ventes des locataires post-Covid et des négociations de loyers en cours, alors que cette incertitude va décroître dans les prochains mois ' indique Invest Securities.



Notre objectif de cours qui intégrait cette possibilité n'est que faiblement revu à la baisse (70E contre 75E). La recommandation d'achat est maintenue.



