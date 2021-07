Unibail-Rodamco : Invest Securities réitère son conseil

Le bureau d'analyses indique ce matin que les données opérationnelles du 1er semestre 2021 confirment la relative résilience de l'Europe et les difficultés des centres US (+60pb, 14%).



' La reprise observée en juin et d'importantes liquidités sont rassurantes dans un contexte de baisse des valorisations étonnement faible (-2,5% sur 6 mois) '.



Dans l'attente de la mise à jour de ses prévisions suite à la réunion d'analystes de ce matin, Invest Securities sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 77E.



