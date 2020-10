Unibail-Rodamco : Invest Securities révise son objectif

16/10/2020 | 10:03

Invest Securities indique que l'entrée au capital de Léon Bressler et Xavier Niel vise à organiser une fronde bienvenue contre le projet d'augmentation de capital très fortement dilutif et non urgent en raison de solutions alternatives, en particulier en termes de cessions.



' Le management actuel s'en trouve encore plus fragilisé. La moindre probabilité d'une augmentation de capital nous conduit à réviser notre objectif de cours à 68E (contre 61E), recommandation Acheter maintenue ' indique le bureau d'analyses.





